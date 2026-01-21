FREEMAIL
Ritualno zapalio spomenik Cristianu Ronaldu i poručio: 'Posljednje upozorenje Boga'

Foto: Ashley Cooper Pics/alamy/profimedia

Vidi se kako polijeva spomenik zapaljivom tekućinom, a onda upaljačem izaziva plamen

21.1.2026.
16:26
Hina
Ashley Cooper Pics/alamy/profimedia
Mlađi muškarac je zapalio spomenik portugalske nogometne zvijezde Cristiana Ronalda u njegovom rodnom gradu Funchalu, na otoku Madeiri, nakon čega je uhićen.

Mladić je u utorak objavio na društvenim mrežama video u kojem na početku kaže da je ovo "posljednje upozorenje Boga".  

Vidi se kako polijeva spomenik zapaljivom tekućinom, a onda upaljačem izaziva plamen. Nakon što je vatra zahvatila "Ronalda", koji se nalazi ispred muzeja CR7 čiji je vlasnik sam nogometaš, mladić je uključio hip-hop pjesmu i zaplesao.

Pokazao je prstom na spomenik i na kameru.

Spomenik je gorio nekoliko sekundi, a iz muzeja kojim upravlja Ronaldov brat nisu izvijestili o šteti.

Policija je priopćila da je identificirala i uhitila počinitelja i da je "poznat u Funchalu po sličnim situacijama".

Mladić, čije ime nije navedeno, na svom Instagram profilu zaino.tcc.filipe sebe definira kao "ljudsko biće, freestyle umjetnika i lokalnog stanovnika". U nekim ranije objavljenim videima vidi se snažan izljev emocija.

Cristiano Ronaldo, pet puta proglašen najboljim nogometašem svijeta, igrao je za lisabonski Sporting, Manchester United, Real Madrid i Juventus, a trenutno nastupa za saudijski Al-Nassr. Kapetan je portugalske nogometne reprezentacije.

Muzej je otvorio 2013. godine, a od tada je više od 1 milijun posjetitelja razgledalo ondje njegove povijesne dresove i trofeje, te se fotografiralo pored kipa u prirodnoj veličini, podatak je muzeja.

Snimku pogledajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Mamić uoči najvažnije utakmice: 'Švedska je favorit, ali ima i mane!'

Cristiano RonaldoMadeiraSpomenik
najčitanije
