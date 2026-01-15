FREEMAIL
Zavrtjet će vam se u glavi kada vidite koliko je Cristiano Ronaldo zaradio u prošloj godini

Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Cristiano Ronaldo ponovno na vrhu: Ovo su najplaćeniji sportaši svijeta u 2025.

15.1.2026.
15:21
Sportski.net
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Cristiano Ronaldo treću je godinu zaredom najplaćeniji sportaš svijeta, sa zaradom od 260 milijuna dolara u 2025., prema godišnjoj listi koju objavljuje Sportico. Portugalac je zaradio dvostruko više od Lionela Messija, a lista otkriva rastući utjecaj saudijskog kapitala u sportu i dominaciju američkih profesionalnih liga.

Ronaldova financijska nadmoć

Ronaldova zarada od 260 milijuna dolara sastoji se od 200 milijuna iz ugovora sa saudijskim klubom Al Nassr i 60 milijuna od sponzorstava. Time je devetu godinu zaredom zaradio preko 100 milijuna dolara, a treću zaredom i preko 200 milijuna.

Usporedbe radi, trećeplasirani Lionel Messi zaradio je 130 milijuna dolara, točno dvostruko manje. Između njih se na drugo mjesto smjestio boksač Canelo Álvarez sa 137 milijuna dolara, također zahvaljujući ugovoru za borbe u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldov globalni status potvrđuje i popularnost na društvenim mrežama, gdje s preko milijardu pratitelja privlači sponzore poput Nikea, Herbalifea i Binancea.

Tko čini top pet najplaćenijih?

1. Cristiano Ronaldo (Nogomet): 260 milijuna dolara

2. Canelo Álvarez (Boks): 137 milijuna dolara

3. Lionel Messi (Nogomet): 130 milijuna dolara

4. Juan Soto (Baseball): 129,2 milijuna dolara

5. LeBron James (Košarka): 128,7 milijuna dolara

Zanimljiv je skok Juana Sota (4. mjesto) zahvaljujući rekordnom ugovoru s New York Metsima, koji čini 95 % njegove zarade. Nasuprot njemu, LeBron James (5. mjesto) većinu prihoda (80 od 128,7 mil. dolara) ostvaruje od sponzorstava i poslovnih ulaganja, poput onog s Nikeom.

Dominacija američkih liga i izostanak Hrvata

Na listi sto najplaćenijih dominiraju američki sportovi: 40 sportaša dolazi iz NBA lige, a 22 iz NFL-a. Ukupna zarada top 100 sportaša iznosi 6,05 milijardi dolara, što je blagi pad od 2,1 % u odnosu na lani.

Zabrinjava podatak da treću godinu zaredom na listi nema niti jedne sportašice. Prag za ulazak bio je 37,9 milijuna dolara, a najbliža mu je bila tenisačica Coco Gauff sa zaradom od 31 milijun dolara.

Među sto najplaćenijih sportaša svijeta u 2025. godini ponovno nema hrvatskih sportaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

