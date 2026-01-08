Parižani u šoku: Luis Enrique povukao znakovit potez

Čini se da ni osvajanje povijesnog trofeja Lige prvaka nije dovoljno da osigura mir u Parizu. Unatoč tome što je Paris Saint-Germain napokon doveo do europskog trona, španjolski stručnjak Luis Enrique navodno je odbio ponudu za "doživotni ugovor" i razmatra odlazak s klupe francuskog prvaka po isteku trenutnog ugovora 2027. godine, ako ne i ranije.

Ponuda koja se ne odbija?

Nakon godina lutanja i neuspjeha s megazvijezdama poput Mbappea, Messija i Neymara, PSG je pod Enriqueovim vodstvom doživio potpunu transformaciju. Španjolac je izgradio momčad koja igra kao kolektiv, promovirao mlade talente i, što je najvažnije, u sezoni 2024./2025. osvojio Ligu prvaka, trofej koji su katarski vlasnici sanjali više od desetljeća.

Kao nagradu za povijesni uspjeh, uprava kluba pripremila je ponudu bez presedana u modernom nogometu. Nije se radilo samo o financijskim uvjetima, već o davanju Enriqueu potpune kontrole nad sportskom politikom kluba, slično ulozi kakvu su imali Sir Alex Ferguson u Manchester Unitedu ili Arsène Wenger u Arsenalu. Ponuda je uključivala moć nad transferima, razvojem akademije i cjelokupnom nogometnom filozofijom, čime su mu vlasnici simbolično predali "ključeve kluba".

Zašto arhitekt uspjeha želi otići

Ipak, prema informacijama koje su prvi prenijeli španjolski mediji, Enrique nije spreman vezati svoju budućnost za Pariz. Glavni razlog navodno je želja za novim profesionalnim izazovom. Nakon što je osvojio sve što se moglo osvojiti s PSG-om, uključujući dvije uzastopne dvostruke krune i Ligu prvaka, španjolski trener navodno traži novu motivaciju.

Kao jedna od opcija spominje se preuzimanje neke od vodećih svjetskih reprezentacija nakon sljedećeg Svjetskog prvenstva. Iako je sportski direktor Luis Campos glasine o odlasku nazvao "sto posto lažnima", konstantna nagađanja govore suprotno. Čini se da je uprava PSG-a, naučivši lekciju iz sage s Kylianom Mbappéom, svjesna da ni najbogatiji ugovor ne može zadržati nekoga protiv njegove volje.

Enriqueova odluka stavila je na noge najveće europske klubove, prije svega one iz engleske Premier lige. Njegova reputacija menadžera koji stvara pobjedničke i organizirane momčadi čini ga metom klubova poput Manchester Uniteda, ali i Manchester Cityja, gdje se sve glasnije govori o mogućem nasljedniku Pepa Guardiole. Odlaskom iz Pariza, Enrique bi imao priliku postati prvi trener u povijesti koji je osvojio Ligu prvaka s tri različita kluba.

