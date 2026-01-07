Što će Hamilton reći na ovo? Šef Ferarrija kaže da nije važno hoće li biti prvi ili deseti

Nova era Formule 1, koja započinje 2026. godine s potpunom promjenom tehničkih pravila, nosi sa sobom golema očekivanja, a nigdje pritisak nije veći nego u Maranellu. Nakon teške i razočaravajuće sezone 2025., šef Ferrarija, Frederic Vasseur, šalje jasnu poruku navijačima i cijelom timu: strpljenje je ključno, a poredak na prvoj utrci u Australiji neće značiti gotovo ništa.

Žrtva sadašnjosti za slavu budućnosti

Da bismo razumjeli Vasseurovu filozofiju, moramo se vratiti u turbulentnu 2025. godinu. Ta je sezona za Ferrari praktički žrtvovana. Prijelomni trenutak dogodio se već na drugoj utrci sezone u Kini, kada su oba bolida diskvalificirana zbog prekomjernog trošenja daske ispod bolida. Taj je incident razotkrio temeljni nedostatak koncepta SF-25, koji je za postizanje performansi morao biti postavljen iznimno nisko, na samoj granici legalnosti.

Suočen s bolidom čiji se potencijal ne može otključati unutar postojećih pravila, Vasseur je donio hrabru, ali bolnu odluku. Već u proljeće, dok su se rivali poput McLarena i Red Bulla borili za naslov, Ferrari je preusmjerio gotovo sve resurse na razvoj bolida za 2026. godinu. Razvoj bolida za 2025. je zaustavljen, a ostatak sezone pretvorio se u kontrolu štete i prikupljanje podataka. Vasseur je kasnije priznao da je podcijenio psihološki utjecaj takve odluke na cijeli tim. "Otići na posljednjih petnaest utrka bez aerodinamičkog razvoja nije lako. Bila je to teška sezona," izjavio je Francuz. Rezultat je bio bolan: četvrto mjesto u poretku konstruktora i prva sezona bez pobjede od 2021., uz frustrirajuću debitantsku godinu za Lewisa Hamiltona.

Pouzdanost prije svega

Upravo zbog te goleme žrtve, Ferrari u 2026. ulazi s novim pristupom. Predsezonska testiranja bit će duža nego ikad u posljednjih nekoliko godina, s ukupno devet dana vožnje u Barceloni i Bahreinu. Vasseur naglašava da cilj, barem na početku, neće biti postavljanje najbržih vremena.

"Prvi cilj u ovakvoj sezoni je postići pouzdanost. Moramo skupljati kilometre," objasnio je Vasseur. Prvo testiranje u Barceloni, koje će biti zatvoreno za javnost, bit će ključno. Tamo će fokus biti isključivo na provjeri sustava i izdržljivosti, a ne na "čistim performansama". Lekcije iz 2025. su naučene: gubitak kilometraže na početku sezone zbog kvarova ili diskvalifikacija stvara zaostatak koji je kasnije nemoguće nadoknaditi. "Ako nešto otkrijete u Bahreinu, nećete imati vremena reagirati do Australije," dodao je, ističući važnost ranog prikupljanja podataka. Očekuje da će svi timovi na prvo testiranje doći s osnovnom "specifikacijom A" bolida, koja će biti daleko od konačne verzije.

Maraton, a ne sprint

Tu dolazimo do suštine Vasseurove poruke. Kada kaže da poredak u Australiji nije presudan, on tvrdi da će sezona 2026. biti definirana brzinom razvoja tijekom godine. "Sljedeća sezona neće se vrtjeti oko prve slike sezone ili poretka u Australiji. Vrtjet će se oko razvoja i sposobnosti brzog napretka," rekao je Vasseur. "Ta sezona sigurno neće biti gotova nakon Australije. Nije važno jesmo li prvi ili deseti, pred svima će biti dug put do kraja."

Za Ferrari, koji čeka na naslov prvaka još od 2008. godine, 2026. je godina u kojoj više nema isprika.

