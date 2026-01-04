FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GEORGINA ĆE UŽIVATI /

Ronaldo odlučio gdje će živjeti: Ovo je jedna od najskupljih vila u Portugalu, ima sve

Ronaldo odlučio gdje će živjeti: Ovo je jedna od najskupljih vila u Portugalu, ima sve
×
Foto: Rtl

Radovi na ogromnom imanju s osam spavaćih soba traju već više od tri godine

4.1.2026.
11:58
Sportski.net
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cristiano Ronaldo još nije objavio kada će završiti karijeru. Želi najprije postići 1000 gola u karijeri i onda će razmišljati o nogometnoj mirovini.

Ipak, Ronaldo je aktivan u ulaganju ili trošenju svoga bogatstva. Engleski Mirror doznao je gdje će Ronaldo živjeti nakon kraja karijere. Kada objesi kopačke o klin, uselit će se u luksuznu mega vilu vrijednu 30 milijuna funti koja je nedavno dovršena u obalnom resortu 50 kilometra od Lisabona.

Sve o Cristianu Ronaldu čitajte na portalu Net.hr. 

Ronaldova rezidencija jedna je od najskupljih u Portugalu. Posjeduje ogroman bazen i podzemnu garažu za Ronaldovu kolekciju sportskih automobila. 

 

 

Radovi na ogromnom imanju s osam spavaćih soba traju već više od tri godine i očekuje se da će se Ronaldo - koji trenutno igra za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji - useliti nakon što završi igračku karijeru. Vila uključuje divovski stakleni bazen s podvodnom stazom kako bi gosti mogli vidjeti tko pliva iznad.

Za njegovo petero djece postoji igralište, a obitelj se može opustiti i na vlastitoj privatnoj plaži. Vila također ima slavine od punog zlata, talijanski mramor, pa čak i mural Louis Vuittona, koji je posebno dizajniran za par.

POGLEDAJTE VIDEO: Milas za RTL Danas uoči borbe za boksačku Ligu prvaka: 'Velikani odlaze, na nama je red'

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezLisabonVila
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GEORGINA ĆE UŽIVATI /
Ronaldo odlučio gdje će živjeti: Ovo je jedna od najskupljih vila u Portugalu, ima sve