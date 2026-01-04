Ronaldo odlučio gdje će živjeti: Ovo je jedna od najskupljih vila u Portugalu, ima sve

Cristiano Ronaldo još nije objavio kada će završiti karijeru. Želi najprije postići 1000 gola u karijeri i onda će razmišljati o nogometnoj mirovini.

Ipak, Ronaldo je aktivan u ulaganju ili trošenju svoga bogatstva. Engleski Mirror doznao je gdje će Ronaldo živjeti nakon kraja karijere. Kada objesi kopačke o klin, uselit će se u luksuznu mega vilu vrijednu 30 milijuna funti koja je nedavno dovršena u obalnom resortu 50 kilometra od Lisabona.

Ronaldova rezidencija jedna je od najskupljih u Portugalu. Posjeduje ogroman bazen i podzemnu garažu za Ronaldovu kolekciju sportskih automobila.

Radovi na ogromnom imanju s osam spavaćih soba traju već više od tri godine i očekuje se da će se Ronaldo - koji trenutno igra za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji - useliti nakon što završi igračku karijeru. Vila uključuje divovski stakleni bazen s podvodnom stazom kako bi gosti mogli vidjeti tko pliva iznad.

Za njegovo petero djece postoji igralište, a obitelj se može opustiti i na vlastitoj privatnoj plaži. Vila također ima slavine od punog zlata, talijanski mramor, pa čak i mural Louis Vuittona, koji je posebno dizajniran za par.

