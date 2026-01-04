Ovo je zgrozilo cijelu Europu! Pogledajte krvnički prekršaj kakav rijetko viđamo

U prvom subotnjem susretu 17. kola francuske Ligue 1 nogometaši Lyona su kao gosti pobijedili Monaco s 3-1. Gosti su poveli u 38. minuti golom češkog nogometaša Šulca, ali neposredno prije odlaska na odmor Monaco je izjednačio. Coulibaly je bio strijelac za 1-1.

Čeh Šulc je bio igrač utakmice, a potvrdio je to novim pogotkom u 57. minuti za 2-1 Lyona, dok je Monaco novi korak unatrag napravio u 70. minuti. Tada je strijelac jedinog domaćeg pogotka Coulibaly zaradio crveni karton. Coulibaly je krvničkim kung-fu startom džonom u vrat pogodio igrača Lyona i odmah je isključen, a start takve grubosti rijetko viđamo. Što kažemo, za zatvor.

On ne perd pas les bonnes habitudes en 2026: un rouge de demeuré pour l’AS Monaco



(Coulibaly est totalement fou) pic.twitter.com/HJ8PX9R6f1 — Scipion (@Scipionista) January 3, 2026

Utakmica je riješena u 79. minuti kada je Abner Vinicius postigao pogodak za konačnih 3-1. Lyon je ostao na petom mjestu ljestvice, kao i Monaco na devetom. Mladi hrvatski nogometaš Teo Barišić ostao je na klupi za pričuve Lyona.

