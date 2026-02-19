FREEMAIL
'BEZ RIJEČI SAM' /

Ferrari zapanjio svijet detaljom na bolidu! Ovo nikad nije viđeno u Formuli 1

Ferrari zapanjio svijet detaljom na bolidu! Ovo nikad nije viđeno u Formuli 1
Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Ferrari pokazao revoluciju na svom bolidu

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
19.2.2026.
17:45
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
Obožavatelji Formule 1 ostali su zapanjeni nakon što je Ferrari prikazao zadivljujuću novu inovaciju na krilu Hamiltonovog bolida tijekom testiranja u Bahreinu. F1 momčadi nalaze se u Bahreinu tijekom drugog tjedna predsezonskog testiranja prije nego što sezona krene u Melbourneu 8. ožujka. 

Koji vam je najljepši? Ovo su svi bolidi nove sezone Formule 1 kojom počinje revolucionarna era. Pogledajte zašto Formula 1 piše sportsku povijest

Nova sezona donosi jednu od najvećih promjena u pravilima u povijesti Formule 1

Inače, sezona 2026. donosi jednu od najvećih promjena u pravilima u povijesti Formule 1, uključujući nove motore, pogonske jedinice, veličine šasija i aerodinamiku.

DRS – koji se koristio za olakšavanje pretjecanja još od 2011. godine – zamijenjen je aktivnom aerodinamikom, koja omogućava promjenu kuta krila na F1 automobilu na pravcima i u zavojima, javlja The Sun. 

Dizajneri u svakom timu osmislili su vlastitu jedinstvenu interpretaciju novih pravila, iako su mnogi zadržali sustav sličan DRS-u.

Ferrari kreirao šok

Ferrari je, međutim, šokirao analitičare i gledatelje nakon što je predstavio nevjerojatan dizajn stražnjeg krila drugog dana drugog testiranja. Dok je sedmerostruki svjetski prvak Hamilton krstario stazom kako bi prikupio vrijedne podatke za tim tijekom testiranja, kamere su zabilježile zapanjujuće "obrnutu" stražnju krilu.

Ferrari zapanjio svijet detaljom na bolidu! Ovo nikad nije viđeno u Formuli 1
Foto: Marco Talluto/Alamy/Profimedia

F1TV tehnički stručnjaci opisali su ovaj dizajn kao "prilično dramatičan", jer se stražnje krilo može vidjeti kako se rotira i potpuno prevrće na leđa. Nikad takvo što nije viđeno u Formuli 1 i takav potez inžinjera Ferrarija prozvali su revolucionarnim. 

"Ovaj pomak mijenja zakrivljenost krila, a umjesto da samo smanjuje otpor, također dodaje uzgon, odnosno jačinu bolidu na pravcima kretanja", objašnjava The Sun. 

Društvene mreže gore

Smanjenje otpora ne samo da povećava maksimalnu brzinu na pravcima, već također smanjuje trenje na gumama, što teorijski znači da će gume trajati duže bez bržeg trošenja. Nedostatak ovog dizajna je što se mora uzeti u obzir koliko učinkovito i brzo se krilo može vratiti iz "otvorenog" u "zatvoreno" stanje, gdje omogućava automobilu da bolje prolazi kroz zavoje.

Obožavatelji na internetu također su bili zadivljeni inovativnim dizajnom, a jedan je napisao:

"Fred Vasseur, ostao sam bez riječi."

Drugi je komentirao: "Sakrivali su dosad to."

Treći je dodao:

"Eto, ovo nazivam inovacijom, Ferrari u svom najboljem izdanju."

Još jedan je napisao: 

"Ferrari ‘avion’."

Međutim, prema izvještajima s portala The Race, stražnje krilo koje je Hamilton koristio u Bahreinu samo je testirani prototip i nije zajamčeno da će biti korišteno u sezoni.

PlanetF1 dodaje kako su i drugi timovi u paddocku razmatrali ovaj koncept dizajna za vlastite automobile, ali su odlučili ne ulagati resurse u novu soluciju te su se radije odlučili za isprobanije dizajne.

POGLEDAJTE VIDEO: Službeno je počelo testiranje bolida u Bahreinu uoči nove sezone

