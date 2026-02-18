Ferrari zbog jednog detalja na bolidu privukao pažnju svih timova

Ferrari je iznenadio Formulu 1 predstavljanjem novog aerodinamičkog rješenja na startu drugog predsezonskog testa u Bahrain u srijedu.

Na SF-26 se pojavio mali krilni element ispred ispušne cijevi, koji je odmah privukao pažnju drugih momčadi dok je Charles Leclerc izlazio na stazu Sakhir, prije nego što će ga poslijepodne zamijeniti Lewis Hamilton.

Pravila dozvoljavaju postavljanje aerodinamičkog elementa u tom području, sve dok ne prelazi 60 mm od osi, a obično ovo ograničenje sprječava da se element proteže izvan ispuha. Ferrari je, međutim, pronašao rješenje pomicanjem diferencijala što je moguće dalje unatrag, iskorištavajući prostor ispod deformabilne strukture. Ova zona automobila bila je dizajnirana od samog početka s uvođenjem nove značajke, poznate u garaži Scuderije kao FTM.

Prednost ovog rješenja dodatno proizlazi iz specifičnog načina korištenja pogonskih jedinica za sezonu 2026. Potreba za punjenjem baterije prisiljava proizvođače motora da koriste unutarnje izgaranje i kao generator električne energije. To zahtijeva da V6 motor stalno radi na visokim okretajima, što rezultira kontinuiranim izgaranjem i proizvodnjom ispušnih plinova čak i u zavojima srednje i niske brzine, čime se aerodinamička inovacija dodatno potencira.

