Početak nove sezone sve je bliže: Evo koji je bolid bio najbrži na posljednjem danu testiranja

Sve nam je bliži početak nove sezone u Formuli 1, a to znači da je blizu i kraj testiranja novih bolida. Danas je bio treći, posljednji dan testiranja na stazi u Bahreinu, a najbrži je bio Kimi Antonelli.

U testnoj vožnji koju je pobijedio talijanski vozač, Mercedes je dao naslutiti tempo kakav su mnogi od njih očekivali tijekom cijelog tjedna. Antonellijevih 1:33.669 bilo je 0,249 sekundi brže od vremena koje je njegov momčadski kolega George Russell postavio u istom bolidu prije pauze za ručak.

Iako se iz najbržih vremena još uvijek ne može previše iščitati, poredak u petak bio je prvi put da je Mercedes izgledao snažno kao na privatnom "Shakedown" događaju u siječnju. Njemački proizvođač već se neko vrijeme smatra favoritom te će to nastojati potvrditi sljedećeg tjedna, kada se testiranja nastavljaju posljednja tri dana uoči Velike nagrade Australije 8. ožujka.

Ferrari Lewisa Hamiltona bio je sljedeći najbrži bolid, s 0,5 sekundi zaostatka za Antonellijem, ali i 0,3 sekunde sporiji od Russellova kruga, postavljenog u slično doba dana kao i Hamiltonovo najbrže vrijeme.

Ukupan poredak trećeg dana testiranja:

1. Kimi Antonelli – 1:33.669, 49 krugova

2. George Russell – 1:33.918, 78 krugova

3. Lewis Hamilton – 1:34.209, 138 krugova

4. Oscar Piastri – 1:34.549, 153 kruga

5. Max Verstappen – 1:35.341, 61 krug

6. Isack Hadjar – 1:35.610, 53 kruga

7. Esteban Ocon – 1:35.753, 68 krugova

8. Franco Colapinto – 1:35.806, 137 krugova

9. Oliver Bearman – 1:35.972, 70 krugova

10. Nico Hulkenberg – 1:36.291, 49 krugova

11. Alex Albon – 1:36.793, 71 krug

12. Liam Lawson – 1:36.808, 119 krugova

13. Carlos Sainz – 1:37.186, 68 krugova

14. Gabriel Bortoleto – 1:37.536, 60 krugova

15. Lance Stroll – 1:38.165, 69 krugova

16. Valtteri Bottas – 1:38.772, 37 krugova

17. Sergio Perez – 1:39.251, 62 kruga

