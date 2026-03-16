Rudiger se oglasio nakon starta kojim je šokirao javnost: Pojašnjenje nije ništa bolje

Uoči uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka na koju je Real Madrid stigao s 3:0 'u džepu' iz prve utakmice na Bernabeuu, na konferenciji za medije bio je Antonio Rudiger.

Međutim, nije se toliko pričalo o velikom srazu s Manchester Cityjem već je glavna tema bio incident iz utakmice s Getafeom kada je Rudiger u 26. minuti koljenom na podu udario igrača Getafea Diega Rica. Ofenzivac momčadi iz predgrađa Madrida žalio se da ga je Rüdiger namjerno udario, a i snimke pokazuju kako je Rüdiger nakon toga stao na njegovo rame i potkoljenicom ponovno zahvatio lice protivničkog igrača.

"Kad gledate usporenu snimku, izgleda ružno. To je istina, ali nisam ga ubio, iako on priča kao da sam ga ubio. Ne treba pretjerivati. Da sam išao s namjerom da ga ozlijedim, ne bi se on više ustao. Vidjeli ste kako je trčao nakon toga, a ja sam ostao u igri. Dakle, nije to bilo za crveni karton. Nisam ga htio ozlijediti. Uvijek se borim i dajem sve od sebe. Volim igrati jako čvrsto, ali imam granice preko kojih ne prelazim. On pretjeruje", rekao je Rüdigers kojim se ne slaže veliki dio nogometne javnosti, a ni u njegovoj Njemačkoj nisu bili blagi prema njemu.

"Izbornik reprezentacije, Julian Nagelsmann najavio je da će kod kuće ostaviti i zvijezde kojima su zajamčene startne pozicije u svojim klubovima. Rüdiger je trenutno na vrhu te liste. Prvo, takvo ponovljeno nedolično ponašanje, koje krši temeljna pravila sporta, je neprihvatljivo. Drugo, ne treba nam iz sportskog kuta gledanja, jer imamo snažnu središnju obranu u Schlotterbecku i Tahu. Rüdiger se u reprezentaciji cijeni kao timski igrač, suigrači ga vole. Međutim, netko tko tako redovito gubi kontrolu je neprihvatljiv", napisao je Bild.

