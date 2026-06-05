Švicarski napadač tri dana bio u čekaonici: Evo zašto se kasnije priključio ekipi u SAD-u

Švicarski nogometni reprezentativac Breel Embolo zbog problema s vizom nije doputovao u SAD s ostatkom švicarske reprezentacije koja je u utorak stigla na pripreme za Svjetsko prvenstvo u San Diego.

Ipak, Reuters piše kako je Embolo sada dobio vizu i s nekoliko dana zaostatka, priključit će se reprezentaciji. Razlog zašto je Embolo duže čekao odobrenje za vizu leži u sudskom slučaju iz 2018. godine u kojem je švicarski reprezentativac bio uključen tijekom incidenta u Baselu.

Embolo je 2023. godine proglašen krivim zbog upućivanja višestrukih prijetnji te mu je izrečena uvjetna novčana kazna. Nakon što je žalbeni sud potvrdio prvostupanjsku odluku, švicarski mediji izvijestili su kako je nogometaš odlučio ne nastaviti pravnu bitku pred Saveznim sudom, čime je presuda postala pravomoćna.

"Upravo smo obaviješteni da je Breelu Embolu odobrena viza. Stoga će moći putovati u Sjedinjene Države. Očekuje se da će se pridružiti momčadi u petak navečer", priopćio je švicarski savez.

Napadač je jedan od najiskusnijih igrača u momčadi te je tijekom reprezentativne karijere upisao 85 nastupa i postigao 23 pogotka. Također je nastupio na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine. Švicarska je na Svjetskom prvenstvu u grupi B s Kanadom, Bosnom i Hercegovinom te Katrom.