Velika sreća za kralja Charlesa: Njegova nećakinja rodila dijete, ali beba neće dobiti titulu

Britanska kraljevska obitelj bogatija je za još jednog člana. Princeza Eugenie, unuka pokojne kraljice Elizabete II., rodila je djevojčicu, svoje treće dijete sa suprugom Jackom Brooksbankom.

Foto: Stephen Lock/i-Images/Eyevine/Profimedia

Djevojčica je na svijet stigla u ponedjeljak u bolnici u Lisabonu, u 18:20 po britanskom vremenu, a pri rođenju je težila 2970 grama. Ime novorođene bebe zasad nije objavljeno.

Sretnu vijest potvrdila je Buckinghamska palača, istaknuvši kako su kralj Charles, kraljica Camilla i ostali članovi kraljevske obitelji oduševljeni prinovom.

Eugenie i Jack Brooksbank već su roditelji dvojice sinova – Augusta Philipa Hawkea, rođenog 2021. godine, te Ernesta Georgea Ronnieja, koji je na svijet stigao 2023. godine.

Neće imati titulu kraljevskog visočanstva

Iako je rođena u britanskoj kraljevskoj obitelji, djevojčica neće nositi titulu kraljevskog visočanstva. U redoslijedu nasljeđivanja britanske krune trenutačno zauzima 15. mjesto, a njezinim dolaskom princ Edward, vojvoda od Edinburgha, pomaknut je jedno mjesto niže.

Princeza Eugenie i Jack Brooksbank vjenčali su se u listopadu 2018. godine. Obiteljski život danas dijele između Portugala i londonskog Ivy Cottagea, koji se nalazi u sklopu Kensingtonske palače.

Trudnoću su otkrili u svibnju

Da očekuju treće dijete, par je javnosti otkrio u svibnju objavom fotografije na kojoj njihovi sinovi drže snimku ultrazvuka. Uz fotografiju su tada napisali: "Beba Brooksbank stiže 2026.!"

Novorođena djevojčica ujedno je peto unuče kontroverznog princa Andrewa, brata kralja Charlesa.

Iako su Eugenie i njezina sestra Beatrice zadržale kraljevske titule, nijedna od njih ne obavlja službene dužnosti u ime britanske kraljevske obitelji.

Izvan kraljevskih obveza Eugenie radi kao direktorica u umjetničkoj galeriji u Londonu, dok je njezin suprug Jack Brooksbank zaposlen u području ugostiteljstva i marketinga.