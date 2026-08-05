Drogirani pilot prevozio 170 putnika! Još veći šok uslijedio je kada su mu otvotili kofer

Pilot Malaysia Airlinesa uhvaćen je u pokušaju krijumčarenja oko 26 kilograma droge u Indoneziju, a tereti ga se i da je "vjerojatno konzumirao drogu tijekom leta". Šokantna snimka nadzorne kamere, koju je objavila indonezijska Uprava carina i trošarina, prikazuje trenutak kada je pilot 29. srpnja stigao u Međunarodnu zračnu luku Soekarno-Hatta u Jakarti.

Nakon što je preuzeo prtljagu, pilot, identificiran samo kao 39-godišnji državljanin Malezije inicijala M.S., zaustavljen je na carinskoj kontroli, a njegove su torbe izdvojene radi pregleda u glavnom gradu Indonezije. Iako je upućen u brzu traku rezerviranu za letačko osoblje, carinski službenik ipak je izdvojio pilota radi pregleda, piše New York Post.

Vidi se kako se četvero carinika tijekom pregleda okuplja oko njegove prtljage, nakon čega jedan od njih izvlači veliku torbu punu droge. Utvrđeno je da je pilot krijumčario više od 70.000 tableta ecstasyja ukupne težine oko 26 kg te četiri grama metamfetamina, priopćile su vlasti.

Pozitivan na MDMA, ecstasy, metamfetamin i kokain

M.S. je istražiteljima rekao da mu je za krijumčarenje droge u Jakartu obećano 50.000 malezijskih ringita, više od 12.200 dolara, te da je nakon slijetanja trebao odsjesti u lokalnom hotelu kako bi obavio primopredaju, navela je indonezijska nacionalna policija. Pilot je otkrio i da je prethodno dostavio metamfetamin u Sabah u Maleziji, a kasnije prevezao oko 6,8 kg metamfetamina u Jakartu.

Policajci su također zaplijenili bočicu s urinom za koji sumnjaju da ga je M.S. namjeravao iskoristiti za krivotvorenje rezultata testa na droge. Pilot je bio pozitivan na MDMA, ecstasy, metamfetamin i kokain u testu urina, izjavio je u petak na konferenciji za novinare Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, voditelj carinske službe u zračnoj luci Soekarno-Hatta.

"To znači da je vjerojatno konzumirao droge tijekom leta za Indoneziju", dodao je Aritonang. Prema navodima nadležnih tijela, M.S. je upravljao zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH272 iz Kuala Lumpura, s najmanje 170 putnika u njemu, u trenutku slijetanja.

Pokrenuta interna istraga

Iz Malaysia Airlinesa su u priopćenju naveli da surađuju s nadležnim tijelima te da su pokrenuli internu istragu o tom incidentu.

"Malaysia Airlines želi ponovno naglasiti da ne tolerira nikakav oblik neprimjerenog ponašanja te trenutačno provodi internu istragu o tom slučaju", izjavio je u petak glasnogovornik zrakoplovne kompanije. M.S. se trenutačno nalazi u pritvoru Nacionalne agencije za kriminalistička istraživanja policije te je optužen za kaznena djela povezana s narkoticima.

Indonezija je jedna od zemalja s najstrožim zakonima na svijetu kada je riječ o kaznenim djelima povezanima s drogom, pri čemu se kazne znatno pooštravaju ovisno o vrsti i količini droge. Ako bude proglašen krivim, pilotu prijeti smrtna kazna strijeljanjem ili doživotni zatvor.