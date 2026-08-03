U Pirovcu 'pao' Britanac: Pogledajte što je sve policija našla kod njega

Koordiniranom akcijom Kriminalističke policije, Ravnateljstva policije i Odjela kriminaliteta droga u Pirovcu je uhićen 32-godišnji državljanin Velike Britanije, javlja Policijska uprava šibensko-kninska.

Policija je u nedjelju na ulici uočila muškarca koji se sumnjivo ponašao. Odmah su mu prišli i oduzeli desetke vrećica. Kod Britanca su pronašli 15,88 grama marihuane, 77 tableta MDMA-a, 258 grama psilocibina, odnosno halucinogenih gljiva, 11,7 grama ketamina, 26,09 grama MDMA-a, četiri doze LSD-a i veliku količinu novca.

Britanac će, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku. Prijava će biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.