Španjolski obavještajci otkrili pozadinu kaosa u Ceuti: 'Iskoristili su međunarodni odjek'

Marokanske vlasti nisu organizirale masovni ulazak migranata u Ceutu, zaključila je španjolska obavještajna služba. Međutim, analiza obavještajaca pokazuje da nisu ni spriječile prodor migranata u tu španjolsku enklavu. Tvrde da su marokanske vlasti dopustile prolazak migranata i tako "politički iskoristile međunarodni odjek tog događaja".

Masovni prodor migranata potaknula je lažna vijest koja se proširila društvenim mrežama nakon nedavne presude Vrhovnog suda. Tom je presudom potvrđeno da se na migrante koji doplivaju do Ceute i Melille ne može primijeniti tzv. "vraćanje na granici". Umjesto toga, potrebno je provesti upravni postupak, kao i za one koji dolaze migrantskim čamcima, piše El Pais.

Teritorijalni zahtjevi Maroka

U poruci koja je stigla do mladih Marokanaca tvrdilo se da će ih Španjolska primiti raširenih ruku te da neće biti vraćeni u Maroko.

Iste te dezinformacije marokanske su vlasti poticale 2021. godine, nakon čega je u Ceutu ušlo više od 10.000 ljudi. Takve su se glasine 2024. godine brzo zaustavljale. Ovoga puta marokanske vlasti nisu reagirale.

Broj ilegalnih dolazaka morskim putem postupno je rastao, a prošlog je četvrtka prerastao u masovni prodor. Nadzor granice s marokanske strane bio je minimalan zbog obilježavanja državnog praznika. Kasnije je nadzor u potpunosti obustavljen.

Maroko je tako u središte svjetskih medija i međunarodne politike postavio pitanje svojih teritorijalnih zahtjeva prema Ceuti i Melilli. Krajnja je desnica masovni prodor migranata iskoristila za zaoštravanje retorike protiv imigracije i za kritiku navodne politike "otvorenih vrata" lijeve španjolske vlade.

Sanchez prozvao pojedine europske države

Španjolski premijer Pedro Sanchez u pismu čelnicima europskih institucija požalio se na "sebičan, polarizirajući i protuzakonit" odgovor pojedinih europskih država. Među njima je izdvojio Italiju, koja je najavila privremenu obustavu slobodnog kretanja s Španjolskom, te Finsku i Dansku, koje su zaprijetile isključenjem Španjolske iz schengenskog prostora.

Skupina od 22 države, među kojima je i Hrvatska, koje zagovaraju strožu kontrolu migracija, zatražila je sazivanje sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije, koji bi se trebao održati u utorak.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska u subotu je izjavio da španjolske obavještajne službe nisu upozorile na ono što se pripremalo s druge strane granice. Tako je neizravno prozvao Nacionalni obavještajni centar (CNI).

Svojom izjavom izazvao je nezadovoljstvo u Ministarstvu obrane, koje nije željelo potvrditi ni demantirati ministrove tvrdnje, pozivajući se na povjerljivost obavještajnih izvješća.

Marokanske obavještajne službe nisu upozorile svoje španjolske kolege na migracijski val koji se organizirao putem društvenih mreža.

Na raspolaganje španjolskom Ministarstvu unutarnjih poslova stavljeno je oko 1.600 vojnika iz garnizona u Ceuti. Mornarica je poslala tri ophodna broda, jedan pučinski i dva obalna, koji su, među ostalim, postavili plutajuću barijeru na morskoj granici s Marokom.