Opasno otkriće u Dravi: Pronađena avionska bomba stara više od 80 godina

U koritu rijeke Drave, kod željezničkog mosta u Podravlju, u nedjelju je pronađena avionska bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata.

Policija je dojavu o pronalasku zaprimila 2. kolovoza u 13.07 sati, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek.

Pregledom je utvrđeno da pronađeni projektil ne predstavlja opasnost za ljudske živote, nakon čega su ga policijski službenici na siguran način izuzeli s mjesta pronalaska.

Korito krije brojne opasnosti

Podsjetimo, zbog velikih vrućina vodostaj Drave rekordno je nizak, a otkriveno riječno korito krije brojne opasnosti.

Iako zbog niskog vodostaja pješčani sprudovi i dijelovi korita postaju dostupni građanima, stručnjaci upozoravaju da je hodanje Dravom iznimno opasno.

Rijeka je na pojedinim mjestima i dalje dovoljno brza i snažna da neopreznost može završiti tragično, a povlačenje vode otkriva i različite potopljene predmete, među kojima su avionske bombe koje je policija na ovom području već sigurno deaktivirala.