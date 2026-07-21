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UNIŠTENA AVIONSKA BOMBA /

Ogromna eksplozija na istoku Hrvatske: Pogledajte trenutak kada je 'grunulo'

Još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je uz obalu Dunava kod baranjskog mjesta Batine. I uspješno je uništena kontroliranom eksplozijom na mjestu pronalaska.

Riječ je o bombi teškoj oko 150 kilograma, u kojoj je bilo oko 50 kilograma eksploziva. Samo prošlog tjedna na istom su području pronađene i uništene još dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata. Sve su pronađene uz 1430. riječni kilometar Dunava, nedaleko od obale.

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21.7.2026.
13:49
danas.hr
Avionska BombaBombaEksplozijaBatinaBaranja
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