Senzori, brisanje crvenih kartona i četvrtine: Evo po čemu ćemo pamtiti Trumpovo prvenstvo

AMERIKANIZACIJA NOGOMETA /

Gotovo je. Španjolska je prvak svijeta, Argentinci u 90 minuta nisu uspjeli zapucati prema golu, ali zato su se uspjeli svađati, tući i biti loši gubitnici.

To je bilo finale kakvo dosad nismo vidjeli. Osim što je jedna momčad igrala ragbi, show između dva poluvremena trajao je 27 minuta, pa nakon Madonne, Shakire i tužnog Justina Biebera gledatelji više nisu bili sigurni gledaju li Superbowl ili nogomet, a nisu bili sigurni ni je li zlato osvojio i Donald Trump, koji je nasmijan pozirao s pobjednicima.

Četiri četvrtine, senzori u lopti...

Američki makeover nogometa svakako je ono po čemu ćemo pamtiti prvenstvo koje više nema dva poluvremena, nego četiri četvrtine. Pamtit ćemo ga i po tome da je suca zamijenio senzor u lopti, i da se crveni kartoni brišu nakon telefonskog poziva.

Više pogledajte u našem prilogu.