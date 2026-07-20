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AMERIKANIZACIJA NOGOMETA /

Senzori, brisanje crvenih kartona i četvrtine: Evo po čemu ćemo pamtiti Trumpovo prvenstvo

Gotovo je. Španjolska je prvak svijeta, Argentinci u 90 minuta nisu uspjeli zapucati prema golu, ali zato su se uspjeli svađati, tući i biti loši gubitnici. 

To je bilo finale kakvo dosad nismo vidjeli. Osim što je jedna momčad igrala ragbi, show između dva poluvremena trajao je 27 minuta, pa nakon Madonne, Shakire i tužnog Justina Biebera gledatelji više nisu bili sigurni gledaju li Superbowl ili nogomet, a nisu bili sigurni ni je li zlato osvojio i Donald Trump, koji je nasmijan pozirao s pobjednicima. 

Četiri četvrtine, senzori u lopti... 

Američki makeover nogometa svakako je ono po čemu ćemo pamtiti prvenstvo koje više nema dva poluvremena, nego četiri četvrtine. Pamtit ćemo ga i po tome da je suca zamijenio senzor u lopti, i da se crveni kartoni brišu nakon telefonskog poziva. 

Više pogledajte u našem prilogu. 

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20.7.2026.
22:33
Ivan Skorin
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.ArgentinašpanjolskaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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