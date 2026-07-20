Donna se javila iz Thuna s posljednjim informacijama uoči prve utakmice Dinama u novoj sezoni

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UZBUĐENJE RASTE /

Dinamo u utorak 21. srpnja u Švicarskoj igra prvu utakmicu u novoj sezoni, dvoboj s Thunom u 2. pretkolu Lige prvaka. Dan prije utakmice užvo se u RTL Danas javila reporterka Donna Diana Prćić koja je otkrila posljednje informacije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.