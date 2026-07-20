Donna se javila iz Thuna s posljednjim informacijama uoči prve utakmice Dinama u novoj sezoni

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Dinamo u utorak 21. srpnja u Švicarskoj igra prvu utakmicu u novoj sezoni, dvoboj s Thunom u 2. pretkolu Lige prvaka. Dan prije utakmice užvo se u RTL Danas javila reporterka Donna Diana Prćić koja je otkrila posljednje informacije.
Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.