FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZBUĐENJE RASTE /

Donna se javila iz Thuna s posljednjim informacijama uoči prve utakmice Dinama u novoj sezoni

Dinamo u utorak 21. srpnja u Švicarskoj igra prvu utakmicu u novoj sezoni, dvoboj s Thunom u 2. pretkolu Lige prvaka. Dan prije utakmice užvo se u RTL Danas javila reporterka Donna Diana Prćić koja je otkrila posljednje informacije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

 

 

VOYO logo
20.7.2026.
21:05
RTL Danas
DinamoThunLiga Prvaka
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa