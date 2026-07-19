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NEVJEROJATNO /

Nesvakidašnje natjecanje: 'Hrvanje nožnim prstima' - da dobro ste pročitali. Nagrada? Vrlo primamljiva

Svjetska prvenstva očito ne poznaju granice, a dokaz za to je još jedno nesvakidašnje održano u Velikoj Britaniji.

Godišnje natjecanje u hrvanju nožnim prstima održava se već 50 godina, a počelo je kada je skupina planinara u grofoviji Derbyshire odlučila osmisliti sport u kojem bi Velika Britanija mogla dominirati na svjetskoj razini. 

U prvoj rundi natjecatelji se hrvaju desnim nožnim prstima, u drugoj rundi lijevim, a u slučaju izjednačenja ponavljaju desno stopalo. Kako bi pobijedili potrebno je stopalo protivnika gurnuti do njegove bočne ograde, čime mogu ostvariti novčanu nagradu do 5 tisuća funti.

Više pogledajte u videu. 

 

 

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19.7.2026.
21:43
RTL Danas
HrvanjeNožni PrstiVelika BritanijaNatjecanje
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