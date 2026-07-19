Snimka argentinskog navijača obišla je svijet! Pogledajte što mu se dogodilo tijekom proslave

Stres, navijačka napetost i emotivne reakcije tijekom prvenstva kod nekih završavaju i na hitnoj pomoći. U Argentini su tijekom prvenstva zabilježili porast srčanih udara i puknuća aorti.

Od napetog iščekivanja do potpunog oduševljenja. Za navijače aktualnih svjetskih prvaka Argentine, večerašnja utakmica nosi posebnu težinu.

„Nadamo se najboljem. Nadamo se da će Messi dobro igrati, a onda se nadamo da ćemo nakon toga slaviti”, kaže argentinski navijač Lautaro Panet.

Stres kod navijača

Kako raste napetost na terenu, raste i stres kod navijača. Na vlastitoj je koži to osjetio navijač čija je snimka gubitka svijesti tijekom jedne od dramatičnih utakmica obišla svijet.

„Kisik mi nije dolazio. Govorio sam si: diši, diši, diši... Sjeo sam i bila je to nesvjestica koja je trajala sekundu, dvije ili pet, ali kao da mi je trebala. Kad sam se probudio i došao kući, rekao sam prijatelju - Moram ponovno pogledati utakmicu, posljednje minute, da se sjetim jer se nisam mogao sjetiti”, prisjeća se Marcelo Daniel Monje.

I nije to jedini slučaj. Argentinski liječnici tijekom Svjetskog prvenstva bilježe veći broj srčanih hitnih slučajeva - od bolova u prsima, visokog krvnog tlaka do srčanih udara.

Kako je bilo 2018. u Hrvatskoj?

„Definitivno smo imali porast slučajeva srčanih udara i zabilježili smo srčane udare unutar utakmice. Osim njih, otkrili smo i disekcije aorte, što je kirurška hitnost, a u osnovi je to puknuće aorte - glavne arterije tijela. To nam se dogodilo na utakmici protiv Egipta. Bila su tri puknuća tijekom istog poslijepodneva, što je izuzetno neobično. Obično ih bude najviše dva mjesečno, barem ovdje u ustanovi, tako da su tri u jednom poslijepodnevu vrlo neobična”, objašnjava argentinski kardiolog, Alan Sigal.

Slična iskustva imaju i hrvatski liječnici. Kardiolog Zdravko Babić iz KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu s kolegama je usporedio broj srčanih problema i prijema u bolnicu tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji s godinom prije i poslije te došao do zanimljivih rezultata.

„Ono što smo našli je da je te godine, 2018., taj broj bio značajno viši. Pogotovo za neke hipertenzivne reakcije, za aritmije pa i za predinfarktna stanja i infarkte.

Večeras se opet prate otkucaji

U te dane zapravo imamo više ljudi koji zatraže liječničku pomoć u bolnicama, a vezano uz takve stresne utakmice.”

Jedan od njih posebno je iznenadio. Iako su im muškarci općenito skloniji, veći porast srčanih tegoba tijekom velikih nogometnih natjecanja zabilježen je - kod žena.

„Žene zapravo imaju manju učestalost, pogotovo u mlađoj i srednjoj dobi, u odnosu na muškarce, a onda se ispostavilo u našem istraživanju da je veći porast tih događaja bio kod žena, nego kod muškaraca pa je to bilo zanimljivo”, dodaje Babić.

Večeras će milijuni Argentinaca ponovno proživljavati svaki napad, svaki promašaj i svaki pogodak. A mnogi će večeras uz utakmicu pratiti i vlastite otkucaje srca.