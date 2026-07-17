Život piše nevjerojatne romane: Messi igra najveću utakmicu karijere na stadionu gdje je 'umro'

Lionel Messi igra čudesno Svjetsko prvenstvo. Mundijal na kojem je proslavio 39. rođendan i u tim godinama vodi u poretku najboljeg strijelca, izjednačen s Mbappeom, ali s jednom asistencijom više.

Messi ima priliku odvesti Argentinu do četvrtog naslova svjetskog prvaka i tako se izjednačiti s Njemačkom i Italijom te stići na korak do Brazila koji ima pet titula. Prilika je tu i da Argentina obrani naslov prvaka svijeta, nešto što su dosad napravili samo Brazil 1962. te Italija davne 1938. godine.

Odvede li svoju reprezentaciju do naslova prvaka svijeta i uzme titulu najboljeg strijelca te najboljeg igrača Mundijala mogao bi lako i do još jedne Zlatne lopte. Devete! Uz sve to nabrojano, 'mali Leo' bi zapravo postigao i ono najveće - prestigao 'malog zelenog' u očima Argentinaca. Messi bi i 'službeno' bio najveći svih vremena.

A kako život piše romane, sasvim je u redu da se ta velika, najveća, utakmica u njegovoj karijeri igra na stadionu MetLife. Na istom mjestu na kojem je prije 10 godina, samo dva dana nakon svog 29. rođendana bolno izgubio finale Copa Americe. Bilo je to protiv Čilea na penale nakon što je susret završio nulom. Prvo Vidal nije zabio pa je Messi pucao preko gola. Kasnije je i Biglia promašio, a Čile uzeo titulu.

Izgubio je od Čilea u finalu na penale i godinu dana ranije. Tada je zabio, ali nisu Higuain i Banega... I igralo se u Čileu. A godinu dana prije toga izgubio je i finale SP-a 2014. u Brazilu golom Gotzea u produžetku. Igrao je i njegov 'kompa' Biglia u sva tri finala.

Full circle

Izgubio je on i finale Copa Americe 2007. od Brazila u Paragvaju... Zbog ta četiri poraza u finalu, a tri zaredom, je nakon tuge na MetLifeu u finalu Copa Americe 2016. potpuno shrvan nakon utakmice rekao da se povlači iz reprezentacije. Nije više mogao podnijeti poraze u finalu i mislio je kako je on isključivi krivac što njegova zemlja bolno ne osvaja titule već gubi finala.

"To je to. Dao sam sve od sebe. Odlazim bez da sam uspio osvojiti naslov s reprezentacijom...", rekao je jedva izgovarajući riječi, bio je čovjek potpuno slomljenog duha.

Srećom, nakon nekoliko mjeseci predomislio se i vratio u reprezentaciju, a ono što je uslijedilo opravdalo ga je i donijelo mu trajnu slavu: dva naslova Copa Américe, Finalissimu i Svjetsko prvenstvo, plus još jedan finalni nastup u natjecanju za naslov u trenutačnom izdanju. Potpuni preokret koji pokazuje kako u životu uvijek postoje druge prilike za one koji za njih rade.

Foto: Evrim Aydin/AFP/Profimedia

Stadion gdje je toliko patio i plakao, onaj gdje se konačno slomio jer je shvatio da ne može uspjeti s Argentinom kao što je to nekada radio s Barçom, dočekuje ga s potpuno drugačijom dimenzijom. Messi je sretan s reprezentacijom, uvijek okružen prijateljima De Paulom, Paredesom i Lisandrom, savršeno zaštićen i osnažen Scalonijem, ključem ove izvanredne transformacije koju je Leo prošao sa svojom zemljom.

Prekretnica će doći u New Yorku, točnije preko Hudsona, u New Jerseyju, protiv Španjolske, momčadi koju dobro poznaje. Deset godina je prošlo od tog sudbonosnog dana kada se srušio kao nikada prije. Deset godina trijumfa i naslova s ​​Argentinom, koje se nada nastaviti u finalu Svjetskog prvenstva. To bi bio posljednji čin zacjeljivanja rane koja se još uvijek pamti. Je li došao trenutak za 'full cirlce'?