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Nije sve u golovima! Messi je opet pokazao kako riješiti utakmicu, a pogledajte kako je tek proslavio

Nije sve u golovima! Messi je opet pokazao kako riješiti utakmicu, a pogledajte kako je tek proslavio
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Foto: MARKLUND/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Messi sada ima 12 asistencija u utakmicama Svjetskog prvenstva, od kojih je 10 bilo u nokaut rundi

15.7.2026.
23:49
Sportski.net
MARKLUND/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Argentina je u Atlanti nakon preokreta svladala Englesku 2-1 i prošla u finale Svjetskog prvenstva. 

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.

Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.

Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.

Posebna je ovo utakmica bila i za Lionela Messija koji se našao pred ispadanjem, a onda po tko zna koji put uzeo utakmicu u svoje 'ruke' i pokazao da se ona može riješiti i bez zabijanja golova. Njegove dvije asistencije uz konstantnu prijetnju donijele su Argentini ulazak u finale. 

Uključujući dvije danas, Lionel Messi sada ima 12 asistencija u utakmicama Svjetskog prvenstva, od kojih je 10 bilo u nokaut rundi. Nijedan drugi igrač u povijesti (od 1966.) nema više od osam ukupno u finalu.

Messi je večeras kompletirao devet driblinga i asistirao za dva gola protiv Engleske - prvi igrač u povijesti (od 1966.) koji je to učinio u jednoj nokaut utakmici Svjetskog prvenstva.

Koliko sve skupa znači Messiju vidljivo je i u njegovoj proslavi. Kleknuo je na centru i žestoko slavio dok mu suigrači nisu potrčali u zagrljaj. Proslavu za povijest pogledajte OVDJE

Lionel MessiSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Leo Messi
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