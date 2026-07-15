Nije sve u golovima! Messi je opet pokazao kako riješiti utakmicu, a pogledajte kako je tek proslavio

Argentina je u Atlanti nakon preokreta svladala Englesku 2-1 i prošla u finale Svjetskog prvenstva.

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.

Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.

Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.

10 - Including two today, Lionel Messi now has 12 assists in FIFA World Cup matches, 10 of which have come in knockout rounds. No other player on record (from 1966) has more than eight in total at the finals.



Difference. pic.twitter.com/QLgizF2pfN — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Posebna je ovo utakmica bila i za Lionela Messija koji se našao pred ispadanjem, a onda po tko zna koji put uzeo utakmicu u svoje 'ruke' i pokazao da se ona može riješiti i bez zabijanja golova. Njegove dvije asistencije uz konstantnu prijetnju donijele su Argentini ulazak u finale.

Uključujući dvije danas, Lionel Messi sada ima 12 asistencija u utakmicama Svjetskog prvenstva, od kojih je 10 bilo u nokaut rundi. Nijedan drugi igrač u povijesti (od 1966.) nema više od osam ukupno u finalu.

9 & 2 - Lionel Messi completed nine dribbles and assisted two goals against England - the first player on record (from 1966) to do so in a single FIFA World Cup knockout game.



Catalyst. pic.twitter.com/wwrE1QnQC1 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Messi je večeras kompletirao devet driblinga i asistirao za dva gola protiv Engleske - prvi igrač u povijesti (od 1966.) koji je to učinio u jednoj nokaut utakmici Svjetskog prvenstva.

Koliko sve skupa znači Messiju vidljivo je i u njegovoj proslavi. Kleknuo je na centru i žestoko slavio dok mu suigrači nisu potrčali u zagrljaj. Proslavu za povijest pogledajte OVDJE.