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KLASIK /

Jeste li spremni za SPektakl? Ovo smo čekali 24 godine: Argentina i Engleska u borbi za finale

Jeste li spremni za SPektakl? Ovo smo čekali 24 godine: Argentina i Engleska u borbi za finale
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Foto: ELSA/Getty images/Profimedia

Tijek polufinala SP-a Engleska - Argentina pratite UŽIVO na portalu Net.hr

15.7.2026.
16:35
Sportski.net
ELSA/Getty images/Profimedia
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Argentina i Engleska bore se za preostalo mjesto u finalu Svjetskog prvenstva. Tko će na noge Španjolskoj saznat ćemo nakon okršaja u Atlanti gdje gledamo još jedan istinski klasik. 

SP, polufinale
15. 07. 2026.
21:00
0
Engleska
 
:
0
Argentina
 

ENGLESKA: 

ARGENTINA: 

UŽIVO

- Iako večeras prvi put igra protiv Engleske, Messi je u Ligi prvaka 36 puta igrao protiv engleskih momčadi i sudjelovao u 33 gola (27 golova, 6 asistencija), što je rekord za igrača protiv klubova jedne nacije. 

- Rano su krenuli obračuni na ulicama Atlante. Američka policija je razdvojila dvije navijačke strane pa su se vruće argentinske glave potukle međusobno. 

NAJAVA

Aktualni svjetski prvaci Gaučosi žele obraniti titulu, nešto što je zadnji put uspjelo Brazilu 1962. u Čileu. Osim što je u pitanju plasman u finale Svjetskog prvenstva, ovo je rivalstvo prožeto poviješću, a koliko dugo svijet čeka na jedan od najvećih svjetskih nogometnih okršaja dovoljno govori podatak da će ova utakmica biti prva takva utakmica za Lionela Messija. Argentinski velikan debitirao je za reprezentaciju u kolovozu 2005. i od tada je za svoju zemlju igrao više od 200 puta, ali nikada nije igrao protiv Engleske. Više o rivalstvu s dubljom analizom pročitajte OVDJE

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoArgentinaEngleska
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