Jeste li spremni za SPektakl? Ovo smo čekali 24 godine: Argentina i Engleska u borbi za finale

Argentina i Engleska bore se za preostalo mjesto u finalu Svjetskog prvenstva. Tko će na noge Španjolskoj saznat ćemo nakon okršaja u Atlanti gdje gledamo još jedan istinski klasik.

SP, polufinale 0 Engleska : 0 Argentina

ENGLESKA:

ARGENTINA:

UŽIVO

- Iako večeras prvi put igra protiv Engleske, Messi je u Ligi prvaka 36 puta igrao protiv engleskih momčadi i sudjelovao u 33 gola (27 golova, 6 asistencija), što je rekord za igrača protiv klubova jedne nacije.

1 - Tonight is 🇦🇷 Lionel Messi's first ever match against England.



In the UEFA Champions League, Messi faced English teams 36 times and was involved in 33 goals (27 goals, 6 assists), a record for a player against clubs of one nation.



Acquainted. pic.twitter.com/HUnhFpZYvb — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

- Rano su krenuli obračuni na ulicama Atlante. Američka policija je razdvojila dvije navijačke strane pa su se vruće argentinske glave potukle međusobno.

15.07.2026, WC2026: England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Argentina🇦🇷, rival fans of Argentine clubs La Butteler (San Lorenzo) and Plaza José C. Paz (Huracán) fights ahead of Argentina’s World Cup match against England, click here for more: https://t.co/uajmjgCO69



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🔗… pic.twitter.com/6gx18dSVgF — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 15, 2026

NAJAVA

Aktualni svjetski prvaci Gaučosi žele obraniti titulu, nešto što je zadnji put uspjelo Brazilu 1962. u Čileu. Osim što je u pitanju plasman u finale Svjetskog prvenstva, ovo je rivalstvo prožeto poviješću, a koliko dugo svijet čeka na jedan od najvećih svjetskih nogometnih okršaja dovoljno govori podatak da će ova utakmica biti prva takva utakmica za Lionela Messija. Argentinski velikan debitirao je za reprezentaciju u kolovozu 2005. i od tada je za svoju zemlju igrao više od 200 puta, ali nikada nije igrao protiv Engleske. Više o rivalstvu s dubljom analizom pročitajte OVDJE: