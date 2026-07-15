Navijačima Argentine i Engleske u Fan zonu za najrizičniju utakmicu dopušteno unošenje oružja!

Malo poznati zakon države Georgije ističe kako navijači Svjetskog prvenstva koji prisustvuju službenom FIFA Fan Festu u Atlanti smiju unijeti svoje - pištolje!

Atlanta je bila jedan od glavnih gradova domaćina turnira 2026. i sada je domaćin utakmice Argentine protiv Engleske koju su Amerikanci proglasili utakmicom visokog rizika. Sada se pak može otkriti kako je službena navijačka zona u centru Atlante tiho dopuštala gostima da unesu svoje pištolje tijekom cijelog turnira.

Kako je prvi izvijestio 11A Live, državni zakon zahtijeva da događaji koji se održavaju na javnom posjedu - čak i kada ih organizira privatni subjekt poput FIFA-e - zahtijevaju od organizatora da dopuste posjetiteljima da ostvare svoje pravo na nošenje oružja.

"Sve sigurnosne mjere provedene za FIFA Fan Festival razvijene su i provedene u skladu s važećim saveznim, državnim i lokalnim zakonima. Ostajemo predani pružanju sigurnog i gostoljubivog okruženja za sve goste, a istovremeno osiguravamo da naše operacije budu u skladu sa zakonima Georgije", rekao je jedan od glavnih organizatora događaja u Centennial Olympic Parku u Atlanti.

Malo poznato pravilo - koje će iznenaditi tisuće engleskih navijača koji će prisustvovati u srijedu - prethodno je objasnio John Monroe, odvjetnik skupine za prava na oružje GA2A u Georgiji.

"Javna politika ovdje u Georgiji je da ako želite imati događaj na kojem zabranjujete oružje, morate to učiniti na privatnom posjedu. Javni posjed nije dostupan."

Revealed: World Cup fans are allowed to bring GUNS into Atlanta fanzone for England-Argentina watch party https://t.co/0cf51jZc5e — Daily Mail Sport (@MailSport) July 15, 2026

Nije jasno koliko je točno oružja dopušteno na licu mjesta, ali policajci na licu mjesta rekli su za 11A Live da su, iako su poticali navijače da vrate svoje oružje u automobile, neki iskoristili svoje pravo da unesu vatreno oružje na posjed.

Tijekom cijelog turnira bilo je divljih scena unutar navijačke zone, gdje su se navijači iz raznih zemalja okupljali u velikim grupama kako bi gledali i slavili uspjeh svoje momčadi.

Očekuje se da će se mnogi navijači i Engleske i Argentine morati zadovoljiti gledanjem utakmice na velikom ekranu Fan Festa, u nedostatku onih koji uspiju osigurati mjesto unutar stadiona.

Na službenoj FIFA-inoj web stranici za Fan Fest, politika detaljno opisuje da navijači mogu donijeti prozirne vrećice kroz sigurnosnu kontrolu, ali ne spominje ništa u vezi s vatrenim oružjem.

U međuvremenu, utakmica Engleske protiv Argentine identificirana je kao dosad najrizičnija na turniru, s obzirom na političku povijest i "intenzivno rivalstvo" između dviju zemalja.

The Times je u utorak izvijestio da je sastanak između FIFA-e, policijske uprave Atlante i FBI-a ocijenio utakmicu najvišom ocjenom od svih koje su se održale na turniru.

Proveden je niz dodatnih sigurnosnih mjera, uključujući odvojene ulaze na stadion za svaku skupinu navijača i posebne barove za Englesku i Argentinu u centru grada kako bi se smanjili potencijalni sukobi.