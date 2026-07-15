Pogledajte ovu ludnicu! Argentinski navijači napravili nevjerojatnu atmosferu, Engleza ni na mapi

Argentina i Engleska bore se za preostalo mjesto u finalu Svjetskog prvenstva. Tko će na noge Španjolskoj saznat ćemo nakon okršaja u Atlanti gdje gledamo još jedan istinski klasik.

Ako je suditi po scenama s ulica Atlante, Argentina je navijačku utakmicu već dobila. Navijači u nebesko-plavom su preplavili ulice od samog jutra, a pjesme trešte toliko glasno da izgleda kao se igra u Argentini.

UNREAL SCENES ahead of Argentina vs England in Atlanta



(via IG/juanfu10) pic.twitter.com/tAzRdKlV9h — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

Aktualni svjetski prvaci Gaučosi žele obraniti titulu, nešto što je zadnji put uspjelo Brazilu 1962. u Čileu.

🚨Argentina fans have TAKEN OVER Atlanta ahead of their match vs England pic.twitter.com/0tvwmlXNQI — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

Osim što je u pitanju plasman u finale Svjetskog prvenstva, ovo je rivalstvo prožeto poviješću, a koliko dugo svijet čeka na jedan od najvećih svjetskih nogometnih okršaja dovoljno govori podatak da će ova utakmica biti prva takva utakmica za Lionela Messija.

Argentine fans take over Atlanta pic.twitter.com/snN0p7h2U2 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 15, 2026

Argentinski velikan debitirao je za reprezentaciju u kolovozu 2005. i od tada je za svoju zemlju igrao više od 200 puta, ali nikada nije igrao protiv Engleske.

Los hinchas de Argentina han tomado oficialmente Atlanta horas antes de las semifinales. pic.twitter.com/jnpaBhS7P8 — Diario 21 (@Diario_D21) July 15, 2026

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