Mundijalske priče: Božja noga i ruka, rat na terenu i van njega: Rivalstvo koje je istinski klasik

Koliko dugo svijet čeka na jedan od najvećih svjetskih nogometnih okršaja dovoljno govori podatak da će utakmica Argentine protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva biti prva takva utkamica za Lionela Messija.

Argentinski velikan debitirao je za reprezentaciju u kolovozu 2005. i od tada je za svoju zemlju igrao više od 200 puta, ali nikada nije igrao protiv Engleske. Možda je igrao posljednji put kada su se susreli, u prijateljskoj utakmici u studenom 2005., ali je suspendiran, nakon što je bizarno isključen manje od minute nakon što je ušao s klupe na svoj debi za Argentinu samo nekoliko mjeseci ranije. Nije imao drugu priliku igrati protiv Engleske jer se nisu suočili u 21 godini od tada, sve do sada.

Ovo je rivalstvo prožeto poviješću. Spomenuta prijateljska utakmica utjelovila je koliko je važno objema momčadima da svladaju jedna drugu: epski susret odigran u Ženevi Engleska je dobila 3-2 nakon dva kasna gola Michaela Owena. Kasni preokret je burno proslavljen, iako je u biti bio besmislen susret.

Momčadi iz prošlosti su navikle redovito se suočavati. U 11 svjetskih prvenstava između 1962. i 2002., dvije su se strane suočile pet puta, ali se nisu srele niti jednom u pet turnira koji su prethodili sadašnjem.

Ulozi, rezultati i brojne, brojne kontroverze na terenu tijekom godina bili su dovoljni da se stvori žestoko rivalstvo, ali konkurencija je samo pojačana političkim napetostima između nacija.

Rat vođen 1982. za Islas Malvinas, koji se nalaze odmah uz argentinsku obalu u južnom Atlantskom oceanu, rasplamsava stvari na obje strane argumenta. Argentinski navijači još uvijek spominju rat u nekim svojim skandiranjima na utakmicama, a neki igrači su čak snimljeni kako se pridružuju tim pjesmama.

Prvi susret na Svjetskom prvenstvu dogodio se u grupnoj fazi 1962., kada je Engleska relativno lako pobijedila povevši s tri gola prije kasnog utješnog gola Argentine. Ali, stvari su se istinski pokrenule četiri godine kasnije – puno prije 'Falklandskog rata', kako bi se postavili temelji za povijesno nogometno rivalstvo.

Engleska - Argentina 1:0, četvrtfinale SP 1966

Engleska i Argentina susrele su se na Wembleyju u četvrtfinalu turnira 1966., što je prvo Svjetsko prvenstvo koje je Opta od tada uspjela u potpunosti analizirati. To znači da sada možemo otkriti podatke s te utakmice koji pokazuju koliko je žestoko bila borba.

Samo 13 utakmica u povijesti Optinih Svjetskih prvenstava (od 1966.) imalo je više prekršaja od ovog susreta između Engleske i Argentine (56). Bila je to burna i nepovezana utakmica, niske kvalitete, s udarcima koji su stalno izvođeni s distance – što se vidi po tome koliko je nizak bio xG za obje momčadi – i stalno prekidani slobodnim udarcima.

Najveći trenutak zaoštravanja dogodio se krajem prvog poluvremena, kada je strpljenje suca Rudolfa Kreitleina ponestalo zbog upornih prekršaja i neslaganja argentinskog kapetana Antonija Rattina. Nakon niza upozorenja, Kreitlein je veznjaku pokazao van, ali Rattin je odbio napustiti teren, tvrdeći da ne razumije njemačkog suca.

Nastao je kaos i bila je potrebna policijska pratnja kako bi se Rattin uklonio s terena. Navodno je incident bio veliki razlog uvođenja žutih i crvenih kartona u igru ​​kako bi se smanjile šanse za takvu zbrku.

Ukupno je utakmica kasnila 25 minuta i sedam sekundi samo zbog slobodnih udaraca, što je bilo gotovo osam minuta dulje od bilo koje druge utakmice na turniru 1966. godine i 11. najduže na Svjetskim prvenstvima od tada. Mnoge utakmice koje su vidjele dulja kašnjenja dogodile su se u VAR eri.

Engleska se nakon toga žalila na argentinske podmukle taktike - stvari poput čupanja kose za potiljak i pljuvanja - ali Engleska je napravila 36 od 56 prekršaja, deveti najveći broj prekršaja jedne momčadi u utakmici na Svjetskom prvenstvu. Ove brojke možda ne uključuju nekažnjene prekršaje, kojih je možda bilo mnogo, ali to je dovoljno visok ukupan broj da pokaže da Engleska očito nije bila nevina u stvaranju izuzetno napete utakmice.

Geoff Hurst postigao je jedini gol na utakmici, glavom nakon ubačaja Martina Petersa u 77. minuti.

Argentina - Engleska 2:1, četvrtfinale SP 1986

U povijesti Svjetskih prvenstava postignuto je 3012 golova. Jedan se ističe kao najkontroverzniji od svih. Svi točno znate o kojem golu se radi.

U Optinim knjigama rekorda Svjetskih prvenstava (od 1966.), samo 11 golova postignuto je dijelovima tijela koji nisu stopala ili glava. Diego Maradona postigao je jedan od tih golova, nadvivši se nad engleskim golmanom Peterom Shiltonom i udarivši loptu u mrežu "Božjom rukom".

Od brojnih incidenata koji su rasplamsali ovo rivalstvo - i na terenu i izvan njega - ovaj je vjerojatno onaj koji najviše ljuti engleske navijače.

Foto: Juha Tamminen/AFLO/Profimedia

Ova se utakmica dogodila četiri godine nakon Falklandskog rata, pa su napetosti već bile pojačane prije samog susreta, ali Maradonin čin ostavio je Englesku usijanom.

Istina je, međutim, da iako Engleska to smatra jednom od najvećih nogometnih nepravdi, Argentina je bila daleko bolja momčad. Bili su izvan vidokruga kada je Engleska pokazala ikakve znakove života; imali su samo četiri pokušaja na gol kada je Maradona doveo Argentinu u vodstvo od 2-0 10 minuta nakon početka drugog poluvremena. Kasni gol Garyja Linekera bio je premalo i prekasno.

Engleska jednostavno nije mogla 'podnijeti' Maradonu. Njegov ukupni broj završenih driblinga (10) i dobivenih prekršaja (7) šesti je najveći broj od bilo kojeg igrača u utakmici ikada zabilježenoj na Svjetskom prvenstvu. Istina je da su dva od pet iznad njega sam Maradona ranije na istom turniru.

Foto: Juha Tamminen/AFLO/Profimedia

Također je postigao jedan od najboljih golova na Svjetskom prvenstvu ikada, udvostručivši vodstvo Argentine, kada je podigao loptu u svojoj polovici i driblingom prošao sve do gola. To je treći najdulji put do gola (54,4 m) na bilo kojem Svjetskom prvenstvu od 1966. godine.

Maradona je predvodio utakmicu po broju golova (2), udaraca (7), očekivanih golova (1,15 xG), pokušanih driblinga (16), uspješnih driblinga (10), stvorenih prilika (5), dodira (73) i dodavanja u posljednjoj trećini (20). Također je sudjelovao u pet zračnih duela i pobijedio - prema podacima - u dva od njih. To neće biti važno nikome Argentincu, ali svi znamo da nijednom od njih nije pobijedio na legalan način.

Argentina - Engleska 2:2 (4:3 nakon penala), osmina finala SP 1998

Bol iz 1986. bila je još uvijek dovoljno svježa da se ova utakmica, 12 godina kasnije, osjećala kao utakmica puna negodovanja. Glenn Hoddle, na gubitničkoj strani u Mexico Cityju, sada je bio engleski izbornik, očajan u želji da se osveti za taj poraz.

Ovo se pokazalo kao još jedan klasik Svjetskog prvenstva, odigran u zapanjujućem tempu; utakmica je imala sve, a veći dio toga bio je uguran u akcijom nabijeno prvo poluvrijeme.

Argentina je povela iz penala, a Engleska izjednačila od strane tinejdžera Michaela Owena. Owen je potom 'ponovio' Maradonu, postigavši ​​gol nakon 11. najdužeg vođenja lopte do gola (35,3 m) u povijesti Svjetskog prvenstva i vrativši Englesku u vodstvo.

Paul Scholes propustio je veliku priliku da dovede Englesku u vodstvo od 3:1 neposredno prije nego što je Argentina izjednačila nakon dobro osmišljene kombinacije prekida. Bila je to klasična Argentina: postigli su više golova iz neizravnih slobodnih udaraca (devet) od bilo koje druge momčadi u povijesti Svjetskog prvenstva (od 1966.).

Foto: Adam Butler/PA Images/Profimedia

Ukupno su momčadi ostvarile 3,15 xG prije poluvremena, 15. najveći rezultat u utakmici Svjetskog prvenstva i peti najveći ikada u nokaut utakmici, koja često može biti oprezna.

U drugom poluvremenu bilo je manje prilika – dijelom zato što je udarac glavom Sola Campbella poništen zbog prekršaja Alana Shearera – ali i zato što je Engleska ostala s 10 igrača kada je David Beckham isključen. Samo osam utakmica u povijesti Svjetskih prvenstava rezultiralo je više crvenih kartona nego utakmicama između Engleske i Argentine (dva).

Engleska srca su bila slomljena jer je Argentina pobijedila na penale, ali postojala je prilika za osvetu na sljedećem turniru.

Argentina - Engleska 0:1, grupna faza SP 2002

Momčadi su izvučene u grupnoj fazi samo četiri godine kasnije, a Engleska je iskoristila svoju priliku. Osigurali su da ovo bude puno manje događajima bogata utakmica, držeći stvari pod kontrolom puno bolje nego u Francuskoj. Argentina je imala šanse s nižim xG-om u cijeloj ovoj utakmici (1,16) nego u prvom poluvremenu susreta 1998. (1,32).

Engleska je imala samo 35,5% posjeda lopte, što je njihov treći najniži udio posjeda u utakmici Svjetskog prvenstva u povijesti, ali je držala Argentinu na distanci. Jedine utakmice u kojima su imali niži posjed su protiv Meksika 2026. i Argentine 1998., nakon što su veći dio drugog poluvremena igrali s 10 igrača u obje utakmice (i produžetke u potonjoj).

To ih čini najnižim posjedom lopte ikad u utakmici Svjetskog prvenstva kada nisu imali isključenog igrača, a ostvarili su slavnu pobjedu. Beckham se iskupio jer je realizirao penal pred kraj poluvremena.

Međutim, Argentinci su bili razumljivo frustrirani dosuđivanjem penala, koji je Owen izborio pod vodstvom Mauricija Pochettina. Snimke su pokazale da je bilo malo kontakta.

Owen je godinama kasnije priznao da su penali koje je izborio i 1998. i 2002. bili blagi.

"Jesam li mogao ostati na nogama? Da, vjerojatno", rekao je 2012. godine.

Engleska je u svojoj povijesti Svjetskih prvenstava dobila samo jedan karton zbog simulacije (od 1966.).

Možda to nije bila baš Božja ruka, ali Argentina se sigurno osjećala teško.

Osim činjenice da igraju za mjesto u finalu Svjetskog prvenstva, momčadi ulaze u svoj susret 2026. s mnogo razloga da žele pobijediti svoje dugogodišnje rivale.

To je prilika za osvetu za prošle nepravde. To je prilika za dokazivanje nogometne superiornosti. Argentina će također htjeti odati počast Rattinu, koji je preminuo u subotu u dobi od 89 godina, i Maradoni, svom legendarnom napadaču koji je mučio Englesku prije 40 godina. Mnogi engleski navijači i dalje će osjećati da žele osvetu u nokaut utakmici; 2002. vjerojatno nije dovoljna.

Nema sumnje da ova utakmica znači više i Engleskoj i Argentini od drugih utakmica. Messi bi trebao očekivati ​​događajima bogat uvod u rivalstvo.

"Por Malvinas, Por el Diego, Por la última de Leo", pjevaju argentinski igrači uz navijače i izgleda kako je sve spremno za još jednu povijesnu utakmicu.

Cup tree provided by Sofascore