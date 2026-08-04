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KOD POŽEGE /

Autom sletio u rijeku Orljavu, jedna osoba završila u bolnici

Autom sletio u rijeku Orljavu, jedna osoba završila u bolnici
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Foto: Ilustracija Ivica Galovic/PIXSELL/PIXSELL

Policija će očevidom utvrditi okolnosti i uzrok prometne nesreće

4.8.2026.
6:28
danas.hr
Ilustracija Ivica Galovic/PIXSELL/PIXSELL
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U mjestu Brodski Drenovac kod Požege došlo je do slijetanja osobnog automobila u rijeku Orljavu.

Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba, koja je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega.

Policija će očevidom utvrditi okolnosti i uzrok prometne nesreće.

Prometna NesrećaPožega
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