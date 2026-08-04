Autom sletio u rijeku Orljavu, jedna osoba završila u bolnici

U mjestu Brodski Drenovac kod Požege došlo je do slijetanja osobnog automobila u rijeku Orljavu.

Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba, koja je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega.

Policija će očevidom utvrditi okolnosti i uzrok prometne nesreće.