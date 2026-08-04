Užas u UFC-u: U snu preminuo borac, prije manje od dva mjeseca je upisao poraz

Tužne vijesti iz borilačkog sporta. UFC je objavio kako je preminuo njihov borac Allan Nascimento. Bile su mu samo 34 godine, a posljednju borbu imao je prije samo dva mjeseca.

Iz UFC-a navode da je Nascimento pronađen nakon što je tijekom noći doživio hitno zdravstveno stanje... te da ga, unatoč svim naporima hitnih službi, nije bilo moguće spasiti.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

"Jutros, u ponedjeljak, 3. kolovoza, voljeni borac muha kategorije, Allan Nascimento, pronađen je bez svijesti nakon što je, kako se čini, pretrpio srčani udar tijekom sna. Unatoč naporima medicinskog tima koji je izašao na mjesto događaja, konstatirana je smrt. U ovim iznimno teškim trenucima naše su misli i najdublja sućut uz Allanovu obitelj, prijatelje, suigrače i sve njegove bližnje", stoji u objavi UFC-a.

Nascimento je brazilski borac koji je član UFC-a još od 2021. Skor u karijeri mu je bio 22-7 u profesionalnom MMA-u, a u UFC-u je imao 4 pobjede i 2 poraza. Posljednji put se borio na priredbi Fight Night u Las Vegasu 20. lipnja gdje je izgubio od Mitcha Raposa podijeljenom odlukom sudaca.