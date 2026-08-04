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SAMO 34 GODINE /

Užas u UFC-u: U snu preminuo borac, prije manje od dva mjeseca je upisao poraz

Užas u UFC-u: U snu preminuo borac, prije manje od dva mjeseca je upisao poraz
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Foto: Profimedia

Skor u karijeri mu je bio 22-7 u profesionalnom MMA-u

4.8.2026.
7:11
Sportski.net
Profimedia
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Tužne vijesti iz borilačkog sporta. UFC je objavio kako je preminuo njihov borac Allan Nascimento. Bile su mu samo 34 godine, a posljednju borbu imao je prije samo dva mjeseca.

Iz UFC-a navode da je Nascimento pronađen nakon što je tijekom noći doživio hitno zdravstveno stanje... te da ga, unatoč svim naporima hitnih službi, nije bilo moguće spasiti.

 

 

"Jutros, u ponedjeljak, 3. kolovoza, voljeni borac muha kategorije, Allan Nascimento, pronađen je bez svijesti nakon što je, kako se čini, pretrpio srčani udar tijekom sna. Unatoč naporima medicinskog tima koji je izašao na mjesto događaja, konstatirana je smrt. U ovim iznimno teškim trenucima naše su misli i najdublja sućut uz Allanovu obitelj, prijatelje, suigrače i sve njegove bližnje", stoji u objavi UFC-a.

Nascimento je brazilski borac koji je član UFC-a još od 2021. Skor u karijeri mu je bio 22-7 u profesionalnom MMA-u, a u UFC-u je imao 4 pobjede i 2 poraza. Posljednji put se borio na priredbi Fight Night u Las Vegasu 20. lipnja gdje je izgubio od Mitcha Raposa podijeljenom odlukom sudaca.

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