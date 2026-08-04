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PRAVI EVERGREENI /

[KVIZ] Pokušaj prepoznati pjesme Novih fosila po jednom stihu

[KVIZ] Pokušaj prepoznati pjesme Novih fosila po jednom stihu
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koji hit vam je najdraži i zašto?

4.8.2026.
8:04
Webcafe.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Svijet ovog benda je sustav u kojem se suprotnosti poput "jednostavne melodije" i "kompleksnog aranžmana" isprepliću, a stanja poput iskrene emocije i komercijalnog uspjeha imaju svoje točno mjesto i uzrok. Upoznajte temeljne koncepte o Novim fosilima, a zatim testirajte svoje znanje kroz seriju pitanja koja će vas natjerati da razmišljate o ovom glazbenom fenomenu.

Misterij nastanka i zlatnog doba: Zvuk koji je osvojio generacije

U svakom sustavu, sve ima svoj izvor. U svijetu Novih fosila to su "zagrebačke sedamdesete", izvor njihovog optimizma i zvuka. Njihov glazbeni put stvorio je most između šansone i popa, jedinstveni dragulj na sceni bivše države. Glavni simbol te jedinstvenosti postala je njihova sveprisutnost, sposobnost da budu voljeni od svih generacija. Njena suprotnost je "protok vremena", prijetnja koja svaku glazbu gura prema zaboravu. Razumijevanje odnosa između duha vremena, melodije i trajnosti ključno je za rješavanje pitanja koja slijede.

Jedinstvena melodija: Anatomija Dujmićevog hita

Svaki bend ima svoju priču. Priča o Novim fosilima počinje s nevjerojatnim "skladateljskim darom", kojim ih je Rajko Dujmić oblikovao za vrhove top lista. Time su oni postali "središte" zabavne glazbe. Njihovi "pamtljivi refreni", najzarazniji u odnosu na jednostavnost stiha, simbol su njihove glazbene moći. Tu su i "prepoznatljivi vokali" Đurđice i Sanje koji su im omogućili da se obraćaju izravno srcu publike. Cijeli taj svijet kulminira osjećajem "nostalgije" prema savršenstvu njihove pop formule.

Život pod svjetlima reflektora

Život Novih fosila odvijao se kroz zajedništvo. Središte njihovog postojanja bio je "obiteljski imidž", daleko od skandala i ekscesa. Kraljica uspjeha bila je turneja, tehnika kojom su osvajali publiku u svakom kutku zemlje. Sve to sažima njihova komunikacija kroz univerzalne ljubavne teme jer oni nisu pjevali o politici i problemima. Sve to obogaćuje njihov status evergreena koji im omogućuje da vladaju radijskim postajama pod okriljem desetljeća i osiguravaju besmrtnost.

KvizKvizoviKviz ZnanjaNovi FosiliRajko Dujmić
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