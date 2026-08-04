Petković više nije izbornik Alžira! Krade posao Zlatku Daliću?

Vladimir Petković više nije izbornik Alžira. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora hrvatskog Švicarca s Alžirskim nogometnim savezom, a to utječe čak i na Zlatka Dalića, dojučerašnjeg hrvatskog izbornika.

"Alžirski nogometni savez objavio je da je postigao sporazum s izbornikom reprezentacije Vladimirom Petkovićem o raskidu njegova ugovora te ugovora cjelokupnog stručnog stožera", objavio je Savez na svojim društvenim mrežama. Međutim, čini se da je Petković vrlo tražen u reprezentativnim krugovima.

Naime, novinari s Bliskog istoka pišu kako je Vladimir Petković kandidat za klupu reprezentacije Saudijske Arabije. To se tiče i Zlatka Dalića jer Sportske novosti su nedavno pisale da je i Dalić kandidat za reprezentaciju Arapskih sokolova. Ipak, Daliću to nije jedina opcija.

🚨🇸🇦 La Fédération saoudienne vise Vladimir Petković !



La Fédération saoudienne de football s'intéresse à Vladimir Petković, ancien sélectionneur de l'Algérie, pour prendre les rênes de la sélection saoudienne lors de la prochaine étape.



🗞️| @derradjihafid pic.twitter.com/uxZtlGvmoT — F.M.Y (@Mohamedyou85246) August 3, 2026

Bivši hrvatski izbornik vjerojatno će karijeru nastaviti u Aziji, a spominju se reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Južne Koreje.

Petković je Alžir vodio na netom završenom Svjetskom prvenstvu 2026. na kojem je Alžir prošao skupinu s Argentinom, Austrijom i Jordanom, a onda su poraženi od Švicarske u šesnaestini finala.