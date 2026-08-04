FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽEN JE /

Petković više nije izbornik Alžira! Krade posao Zlatku Daliću?

Petković više nije izbornik Alžira! Krade posao Zlatku Daliću?
×
Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Čini se da je Petković vrlo tražen u reprezentativnim krugovima

4.8.2026.
8:07
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vladimir Petković više nije izbornik Alžira. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora hrvatskog Švicarca s Alžirskim nogometnim savezom, a to utječe čak i na Zlatka Dalića, dojučerašnjeg hrvatskog izbornika. 

"Alžirski nogometni savez objavio je da je postigao sporazum s izbornikom reprezentacije Vladimirom Petkovićem o raskidu njegova ugovora te ugovora cjelokupnog stručnog stožera", objavio je Savez na svojim društvenim mrežama. Međutim, čini se da je Petković vrlo tražen u reprezentativnim krugovima.

Naime, novinari s Bliskog istoka pišu kako je Vladimir Petković kandidat za klupu reprezentacije Saudijske Arabije. To se tiče i Zlatka Dalića jer Sportske novosti su nedavno pisale da je i Dalić kandidat za reprezentaciju Arapskih sokolova. Ipak, Daliću to nije jedina opcija.

 

 

Bivši hrvatski izbornik vjerojatno će karijeru nastaviti u Aziji, a spominju se reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Južne Koreje

Petković je Alžir vodio na netom završenom Svjetskom prvenstvu 2026. na kojem je Alžir prošao skupinu s Argentinom, Austrijom i Jordanom, a onda su poraženi od Švicarske u šesnaestini finala.

AlžirVladimir PetkovicSaudijska ArabijaZlatko Dalić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike