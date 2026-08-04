Nakon 15 godina veze vjenčali se u bolnici uoči operacije, a gesta osoblja svih je ganula

Par koji je zajedno proveo 15 godina izmijenio je bračne zavjete u bolnici u Coloradu, samo nekoliko dana prije nego što je mladenka trebala proći kroz iznimno zahtjevnu operaciju mozga. Njihova priča o ljubavi i predanosti, okrunjena vjenčanjem koje je u manje od 24 sata organiziralo bolničko osoblje, dirnula je mnoge i postala simbolom nade u najtežim životnim trenucima.

Odluka koja je sve promijenila

Sve je počelo iznenada. Nakon što je u četvrtak, 23. srpnja, zaprosio svoju dugogodišnju partnericu Anne, Gary Clayson obratio se medicinskim sestrama u bolnici AdventHealth Porter u Denveru s neobičnom molbom: da mu pomognu organizirati vjenčanje za manje od jednog dana. Njegova odluka da ozakoni vezu s Anne uslijedila je nakon što je ona primljena u bolnicu zbog velikog tumora na mozgu i zakazane teške operacije.

"Da, ona je posljednja osoba s kojom ću biti u životu. Stoga, učinimo to službenim", rekao je Gary, odlučan da voljenoj pokaže bezuvjetnu podršku.

Bolničko osoblje kao tim za vjenčanja

Gary je zamolio Annein medicinski tim da sve pripreme za ceremoniju koja se trebala održati već idućeg dana u podne. Medicinske sestre, na čelu s Breanne Burley, bez trenutka oklijevanja pretvorile su se u tim za planiranje vjenčanja. "Bili smo pravi tim za organizaciju. Jedna je osoba radila na torti, druga je tražila fotografa", izjavila je Burley, a njezine riječi prenosi People.com.

Glasnogovornik bolnice potvrdio je kako su se, čim su saznali za želju para, djelatnici iz različitih odjela udružili kako bi im ostvarili san. "Naši timovi nadmašili su sva očekivanja kako bi stvorili smislenu i nezaboravnu proslavu. Koordinirali su ceremoniju, nabavili Anneino omiljeno cvijeće, poredali svijeće duž prolaza, dogovorili fotografa i snimatelja te osigurali svadbenu tortu i pjenušac za par", stoji u priopćenju. Na dan vjenčanja, Annein tim medicinskih sestara pomogao joj je i oko šminke i vjenčanice kako bi se osjećala najljepše moguće za svoj poseban dan.

Suze radosnice i obećanje novog slavlja

Video snimljen na dan vjenčanja prikazuje Garyja kako priznaje da je nervozan, a trenutak kada je ugledao Anne kako prilazi oltaru u bolničkom hodniku bio je ispunjen suzama radosnicama. "Eno je, moja prekrasna mladenka", rekao je mladoženja. "Anne, izgledaš predivno, stvarno predivno."

Tijekom izmjene zavjeta, Anne se obratila uzvanicima, uglavnom bolničkom osoblju koje je postalo njihova druga obitelj, i uvjerila ih da će se vratiti kako bi ponovno proslavili nakon njezine operacije. "Svi ćete biti s nama kada uklone tumor", rekla je hrabro. "Ovaj me čovjek pazio cijelo vrijeme. Prošli smo kroz puno toga." Na pitanje što najviše voli kod Anne, Gary je kratko odgovorio: "Sve. Savršena je." Par je svoje zavjete zapečatio poljupcem nakon što su jedno drugome stavili prstenje na ruke.

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