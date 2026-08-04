Severe Weather: Dio Hrvatske pržit će se na 42°C! Jedan dan posebno je kritičan

Snažan visinski greben širi se prema istoku preko središnje Europe i Balkana. Toplinski val nastavit će se tako i u narednim danima s temperaturama iznad 40°C. Uzrok tomu je toplinska kupola povezana s atmosferskim obrascem poznatim kao Omega blok, piše Severe Weather Europe.

Iz sjeverne Afrike pristiže iznimno topla i suha zračna masa koja podiže temperaturna odstupanja u višim slojevima atmosfere na ekstremne razine iznad sjeverne Italije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i susjednih regija.

Razdoblje vrućina pokreće stabilan sustav visokog tlaka pozicioniran iznad središta Europe. Pri spuštanju zrak se komprimira i zagrijava donje slojeve troposfere. U nizinama se očekuju najviše temperature između 40 i 43°C.

Istodobno, suhi kontinentalni vjetrovi održavaju nisku vlagu i ubrzavaju isušivanje tla. Dugotrajne vrućine ne popuštaju ni noću. U velikim gradovima minimalne temperature neće padati ispod 22 do 26°C.

Što je toplinska kupola?

Toplinska kupola bila je ključan faktor u svim dosadašnjim rekordnim toplinskim valovima. Ovaj fenomen se javlja kada se razviju ekstremno visoke temperature. Kupolu formira masa vrlo toplog zraka na velikim visinama, odnosno visinski greben.

Taj sustav, poznat i kao visoka anticiklona, donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature područjima koja zahvati. Pojam se koristi kada se široko područje visokog tlaka zadrži nad velikim dijelom kontinenta.

Ako je sustav izrazito stabilan i snažan, obično traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Toplinska kupola funkcionira poput poklopca na loncu. Zarobljava topli zrak na svim razinama dok se on spušta prema tlu.

Kao posljedica, zračna masa postaje neuobičajeno topla na nižim nadmorskim visinama i ekstremno vruća uz samu površinu.

Foto: Severe Weather Europe

Toplinski val ide prema Hrvatskoj

Sredinom tjedna nad zapadnu Europu stiže visinski val, koji će pojačati jugozapadno strujanje između ta dva sustava. Snažan greben ostat će stabilan do kraja idućeg vikenda. To će donijeti ekstremne vrućine od Alpa i Panonske nizine sve do Ukrajine na istoku.

Najtoplija zračna masa koja se nalazi ispod jezgre toplinske kupole sredinom tjedna bit će pozicionirana iznad Njemačke, Češke, Poljske, Slovačke, Austrije, sjeverne Italije i Slovenije. Nad Poljskom se u srijedu očekuju najveća temperaturna odstupanja.

Prizemni toplinski val u utorak donosi najviše temperature u Njemačku, Češku, Slovačku, Austriju, Mađarsku i Sloveniju. U srijedu se jezgra najtoplijeg zraka pomiče istočnije. Visoke temperature šire se na Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku. U zemljama Beneluksa i do Njemačke očekuje se zahlađenje.

U četvrtak se također očekuju iznimno visoke temperature, osobito od istočne Slovenije i Hrvatske prema Mađarskoj, Slovačkoj, sjevernoj Srbiji, Rumunjskoj i Ukrajini. Bit će to najtopliji dan u tjednu za sjeverni Balkan i istočnu Europu.

Ekstremne vrućine očekuju se i u petak, kada će se proširiti na zapadnu Rusiju i južnije na Balkan, sve do Bugarske i Grčke.

Foto: Severe Weather Europe

Dnevne temperature idu i do 43°C

Temperature će ovog tjedna rasti i u nizinama sjeverne Italije i Panonskoj nizini. Temperature će od srijede u dolini rijeke Po ići i do 40°C. Od Mađarske, preko istočne Hrvatske i sjeverne Srbije do zapadne Rumunjske očekuje se do 42°C. Vrhunac se očekuje u četvrtak, kada će u središtu Panonske nizine temperature ići i do 43°C.

U Njemačkoj, istočnoj Austriji i Češkoj očekuju se temperature između 36 i 40°C. Širenjem grebena na istok, u srijedu će svježiji atlantski zrak potisnuti vrućinu prema istočnim dijelovima tih zemalja.

Od srijede se u istočnoj Europi očekuju temperature od 38 do 41°C. Vruće vrijeme zadržat će se do petka, kada stiže fronta sa zapada. Očekuju se i tropske noći s temperaturama iznad 20 stupnjeva Celzijevih.

Prognoza za idući tjedan

Trendovi nakon ovog tjedna upućuju na mogućnost da se idući tjedan još jedan snažan greben proširi na jugozapadnu, zapadnu i središnju Europu. S obzirom na to da se radi o desetodnevnoj prognozi, točna pozicija grebena još uvijek nije sigurna. Razvoj tog grebena uspostavio bi novu postojanu toplinsku kupolu, koja bi podržala nastavak ekstremnih vrućina do sredine kolovoza.

Prema tim modelima, idući tjedan moglo bi doći do novog zagrijavanja na području od Portugala, Španjolske i Francuske prema Alpama, uz novi značajan toplinski val. On bi se postupno proširio i na Britansko otočje. Sadašnji greben nad istočnom Europom i Balkanom trebao bi oslabjeti tijekom idućeg vikenda.

Prognoza za Hrvatsku

Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj očekuje se u srijedu i četvrtak. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Maksimalne temperature, međutim, ići će do 39°C.

Foto: DHMZ