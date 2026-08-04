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4,5 PO RICHTERU /

Jak potres pogodio susjednu zemlju: 'Čula se jaka tutnjava, krevet se zatresao'

Jak potres pogodio susjednu zemlju: 'Čula se jaka tutnjava, krevet se zatresao'
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Foto: EMSC

Za sada nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a nadležne službe prate situaciju nakon potresa.

4.8.2026.
11:01
danas.hr
EMSC
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Središnji dio Italije u utorak ujutro pogodio je potres magnitude 4,5 prema Richterovoj ljestvici.

Prema dostupnim seizmološkim podacima, podrhtavanje tla zabilježeno je u 10.15 sati prema lokalnom vremenu.

Epicentar potresa bio je na području Toskane, oko 18 kilometara sjeverozapadno od Livorna te približno devet kilometara jugozapadno od Pise. 

Potres se dogodio na relativno maloj dubini od oko devet kilometara, zbog čega se podrhtavanje osjetilo na širem području regije.

 

Podrhtavanje tla osjetilo se u cijeloj regiji

Najviše dojava o podrhtavanju tla stiglo je iz područja u neposrednoj blizini epicentra, osobito iz Livorna, Pise i Viareggia. No, potres se osjetio i na širem području Toskane, a građani su ga prijavili i iz udaljenijih gradova poput Lucce, Prata i Firence.

Stanovnici su na društvenim mrežama opisivali snažan, ali kratkotrajan udar koji ih je iznenadio.

"Čula se jaka tutnjava, mačke su počele trčati po cijeloj kući, krevet se dobro zatresao", opisao je jedan stanovnik Ponsacca.

Drugi stanovnici navodili su da su osjetili naglo pomicanje namještaja i kratku, ali snažnu vibraciju koja ih je izvela iz domova.

Za sada nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a nadležne službe prate situaciju nakon potresa.

PotresItalija
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