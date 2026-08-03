Hrvatska 'gori'! U jednom mjestu već izmjereno 30,2 °C

Pred nama je još jedan dan obilježen ekstremno visokim temperaturama. Državni meteorološki zavod (DHMZ) najavljuje toplinski val diljem zemlje i vrlo vruće vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.

Tek je uz lokalni razvoj oblaka mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu mjestimice puhati umjeren jugoistočni, a poslijepodne jugozapadni vjetar.

Crveni meteoalarma za dvije regije

Zbog ekstremno visokih temperatura DHMZ je izdao crveno upozorenje za zagrebačku i riječku regiju.

Za zagrebačku regiju prognozirana je najviša temperatura viša od 36 °C, uz minimalnu temperaturu iznad 20 °C, dok se u riječkoj regiji očekuju temperature iznad 36 °C, a noćna temperatura neće se spuštati ispod 25 °C.

DHMZ upozorava građane da poduzmu mjere zaštite, jer se očekuju ekstremno visoke temperature. Posebno se preporučuje zaštititi sebe, djecu i starije osobe te slijediti upute nadležnih službi. Zbog vrućine mogući su i kvarovi na pojedinim dijelovima infrastrukture.

Foto: DHMZ

Upozorenje i za ostatak zemlje

Narančasto upozorenje na toplinski val izdano je za karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku i osječku regiju.

U Karlovačkoj regiji očekuju se temperature više od 36 °C, u Gospićkoj iznad 34 °C, u Kninskoj iznad 38 °C, u Splitskoj iznad 35 °C, dok će u Osječkoj regiji temperatura prelaziti 37 °C. U pojedinim područjima očekuju se i vrlo tople noći s minimalnim temperaturama iznad 20, odnosno 25 °C.

Za regije pod narančastim upozorenjem DHMZ upozorava na povećan zdravstveni rizik zbog visokih temperatura, osobito za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine te pridržavanje preporuka nadležnih službi.

Tempertura zraka u 8 sati

Najtoplije mjesto u Hrvatskoj jutros u 8 sati bilo je Kukuljanovo, gdje je izmjereno 30,2 °C. Slijede Split s 29,3 °C te otočić Sv. Ivan na pučini uz zapadnu obalu Iste, s izmjerenih 29,0 °C.

Među najtoplijim lokacijama su se i Split – Marjan te Pula, gdje je izmjereno 28,9, odnosno 28,8 °C. I u Rijeci je jutro bilo vrlo toplo, s izmjerenih 28,8 °C.

U top 10 najtoplijih mjesta u 8 sati su i Lastovo s 28,6 °C, Crikvenica i Senj s 28,5 °C te Mali Lošinj s 28,3 °C.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura u 8 sati

Najsvježije jutro danas je u gorskim krajevima – na postaji NP Plitvička jezera u 8 sati izmjereno je tek 18,1 °C, dok je na Zavižanu bilo 19,1 °C, a u Gospiću 19,2 °C.

Ugodno i svježe je jutros i u Pazinu, Goricama kod Nove Gradiške te na Pargu-Čabru, gdje su temperature bile oko 20,4 °C, dok je u Daruvaru izmjereno 20,5 °C.