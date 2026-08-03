Sve više očinskog dopusta, ali imaju problem: 'Tko to može znati 15 dana unaprijed?!'

Dok novorođeni Rafael mirno spava, njegovi roditelji pripremaju se za prve zajedničke tjedne kod kuće. Uz mamu će idućih 20 dana biti i tata, zahvaljujući očinskom dopustu.

Suzana Majdančić rodila je carskim rezom pa joj pomoć supruga u prvim tjednima nakon poroda znači mnogo.

"Puno mi znači da će biti doma, jer kako sam rodila carskim rezom, ne smijem ništa raditi. Šest tjedana ne smijem ni kuhati ni prati. Tu je muž da uskoči, pomogne oko bebe i svega po kući", kaže Suzana.

Slično razmišlja i Antonio Kižlin, koji očekuje rođenje prvog djeteta - Nikol.

"Koristit ću očinski dopust. Važno mi je biti uz suprugu, pomoći joj oko djeteta i omogućiti da sve prođe što lakše za nju i bebu", kaže Antonio.

Broj korisnika iz godine u godinu raste

Pravo na očinski dopust uvedeno je 1. kolovoza 2022. godine, a od tada je iskorišteno više od 72 000 puta. Podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokazuju kontinuirani rast interesa među očevima.

Očinski dopust

Godina Broj korisnika 2022. 8.610 2023. 16.241 2024. 16.276 2025. 19.622 2026. (prvih šest mjeseci) 11.354 Izvor: HZZO

"Iz godine u godinu sve je više očeva zainteresirano za korištenje ovog prava. Važno je naglasiti da ga mogu koristiti zaposleni i samozaposleni očevi, bez obzira na radni status majke i koristi li ona neko pravo iz sustava", ističe Jelena Šeler, voditeljica Odjela za rodiljne i roditeljske potpore u HZZO-u.

U međuvremenu je povećano i trajanje očinskog dopusta – s 10 na 20 radnih dana za jedno dijete, odnosno na 30 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca ili više djece.

Sve više očeva uključuje se od samog poroda

Trend veće uključenosti očeva primjećuju i liječnici.

"Mnogo očeva danas koristi očinski dopust, što primjećujemo i među našim kolegama. To pokazuje da su spremni sudjelovati u brizi za svoju djecu, ne samo tijekom poroda nego i kasnije", kaže ginekologinja Jasenka Zmijanac Partl iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Dodaje kako je posljednjih godina vidljiv i porast broja očeva koji prisustvuju porodu.

"Zainteresirani su i više ne padaju u nesvijest kao što je to nekad znalo biti. Dobro se drže, odlično se drže", kaže kroz osmijeh.

Raste i korištenje roditeljskog dopusta

Osim očinskog, značajno raste i korištenje roditeljskog dopusta, koji roditelji mogu koristiti do osme godine života djeteta.

Roditeljski dopust

Godina Broj korisnika 2022. 8.992 2025. 21.354 2026. (prvih šest mjeseci) 12.761 Izvor: HZZO

Prema riječima Jelene Šeler, jedan od razloga povećanog interesa jest povećanje maksimalne naknade.

"To se može povezati s time što je 2025. godine limit mjesečne naknade povećan s 995 na 3.000 eura", objašnjava.

To znači da roditelji koji imaju plaću do 3.000 eura tijekom roditeljskog dopusta primaju puni iznos plaće.

Roditelji upozoravaju na jedan problem

Iako pozdravljaju mogućnost korištenja očinskog dopusta, roditelji ističu kako bi proceduru prijave trebalo učiniti fleksibilnijom.

"Problem je što dopust treba najaviti 15 dana unaprijed. Ako ne znate da ćete roditi carskim rezom, muž vam treba odmah kod kuće. Bilo bi bolje da se dopust može prijaviti u zadnji čas, jer tko može znati 15 dana unaprijed kada će roditi!?", kaže Suzana.

Očinski dopust mora se iskoristiti do navršenih šest mjeseci djetetova života i koristi se u jednom neprekinutom razdoblju.

Ako se dosadašnji tempo nastavi i u drugoj polovici godine, 2026. bi mogla završiti s više od 22.000 korisnika očinskog dopusta, što bi bio novi rekord od njegova uvođenja.