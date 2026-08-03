Odisejeva špilja na Mljetu: Legenda o zarobljenom junaku, prirodni fenomen i izgubljeno stanište

Teško je ne zaljubiti se u Mljet, jedan od najljepših i najzelenijih otoka u Hrvatskoj, čiji zrak miriše na alepski bor i sol. Ovaj rajski kutak Jadrana, čija je trećina zaštićena kao nacionalni park, čuva mnoge tajne, no nijedna nije tako poznata i primamljiva kao ona koja se krije na njegovoj južnoj, suncem okupanoj obali. U blizini Babinog Polja, najvećeg otočkog naselja, priroda je izdubila fenomen koji spaja geologiju, povijest i jedan od najvećih epova zapadne civilizacije. To je Odisejeva špilja, mjesto gdje legenda o slavnom grčkom junaku živi opipljivije no igdje drugdje.

Foto: Günter Flegar/imageBROKER/Profimedia

U sedmogodišnjem zagrljaju nimfe Kalipso

Prema drevnoj predaji, upravo je ovdje legendarni Odisej doživio brodolom. Homerova priča o njegovu povratku kući iz Trojanskog rata dobiva na Mljetu svoje fizičko obličje. Lokalna legenda kaže da je Odisejev brod razbila hrid Ogiran, opasna stijena koja se za plime ili jakog juga potpuno skriva pod morem. Nakon brodoloma, iscrpljeni junak doplivao je do obližnje špilje i u njoj pronašao spas. No, spas je imao svoju cijenu. Otokom je vladala prelijepa nimfa Kalipso koja je, očarana Odisejem, odlučila zadržati ga za sebe. U njezinu ljubavnom zarobljeništvu, opijen ljepotom otoka koji je Homer nazvao Ogigija, proveo je dugih sedam godina prije nego što su ga bogovi, na Zeusovu zapovijed, oslobodili.

Foto: Alex Hare/Alamy/Profimedia

Iako i Malta polaže pravo na ovu priču, Mljećani s ponosom ističu kako Homerov opis otoka s maslinicima i vinogradima tik uz mjesto brodoloma savršeno odgovara upravo krajoliku koji okružuje špilju. Stajati na njezinim kamenim policama, gledajući kroz tunel prema plavom horizontu, postaje nevjerojatno lako razumjeti zašto je drevni ratnik ovdje mogao zaboraviti na domovinu.

Geomorfološko čudo i igra svjetlosti

Ono što Odisejevu špilju čini jedinstvenom nije samo mit, već i njezina zapanjujuća geološka struktura. S kopnene strane izgleda kao golema, jajolika rupa u tlu, jama promjera nekoliko desetaka metara, zbog čega je mještani tako i zovu. Nastala je urušavanjem svoda krške pećine čije je dno ispunilo more. S pučinom je povezana dvadesetak metara dugim prirodnim tunelom, probijenim kroz slojeve vapnenca. Taj je prolaz s morske strane gotovo neprimjetan, tek mala ovalna pukotina u vertikalnoj stijeni, široka oko četiri metra i visoka jedva metar i pol iznad razine mora.

Foto: Luka Tambaca/Alamy/Profimedia

Njezina prava čarolija otkriva se tijekom ljetnih mjeseci, točno oko podneva. Tada sunčeve zrake padaju pod savršenim okomitim kutom kroz urušeni svod, prodiru u kristalno čistu vodu i na bijelom vapnenačkom dnu stvaraju nestvaran spektakl. Cijeli morski bazen unutar špilje pretvara se u užarenu, prozirnu masu tirkizne i safirne boje, prizor koji izgleda potpuno nadrealno. Zbog visokih stijena koje je okružuju, unutrašnjost same jame ostaje u sjeni, što dodatno pojačava kontrast i ljepotu osvijetljenog mora.

Neobična luka i zaboravljeno utočište

Osim svoje mitske i estetske vrijednosti, Odisejeva špilja oduvijek je imala i praktičnu svrhu. Generacijama je služila kao sigurno sklonište za ribarske brodove i njihov alat - mreže, parangale i vesla. Time je postala jedna od najneobičnijih prirodnih luka na cijelom Jadranu.

Foto: Günter Flegar/imageBROKER/Profimedia

No, manje je poznata činjenica da je ova špilja u prošlosti bila i stanište jednog od najugroženijih sisavaca na svijetu, sredozemne medvjedice. Danas je njezina prisutnost tek sjećanje koje svjedoči o bogatstvu i bioraznolikosti Mljeta.

Za posjetitelje željne aktivnog odmora, špilja nudi i dozu adrenalina. Visoke i strme litice koje je okružuju postale su popularno mjesto za skokove u more, privlačeći hrabre avanturiste da zarone u blistavo plavetnilo. Pristup ovom skrivenom dragulju moguć je na dva načina.

S morske strane, kroz tunel se može proći plivajući ili manjim čamcem, što je samo po sebi nezaboravno iskustvo. S kopna vodi pješačka staza iz Babinog Polja, no valja biti oprezan. Put je grub, izložen suncu i posut oštrim krškim kamenjem, stoga je čvrsta i zatvorena obuća obavezna. Nakon tridesetak minuta hoda, do mora se spušta niz vrlo strme, improvizirane stepenice uklesane u stijenu.

Foto: Luka Tambaca/Alamy/Profimedia

Odisejeva špilja na Mljetu puno je više od turističke atrakcije. Ona je živi spoj mita koji odbija umrijeti, geološkog remek-djela koje oduzima dah i svjedočanstva o suživotu čovjeka i prirode. Posjetiti je znači zaroniti ne samo u tirkizno more, već i u duboke slojeve povijesti i mašte, te se barem na trenutak zapitati je li Odisej doista bio zarobljenik ili je, opčinjen ljepotom, odlučio dragovoljno ostati.

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