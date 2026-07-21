Kod Pašmana viđena jedna od najugroženijih vrsta na svijetu: 'Ako je vidite, odmah nam javite'

Lošinjski Institut Plavi svijet je tijekom vikenda dobio dojavu kako je viđena sredozemna medvjedica. Kako su naveli u svojoj objavi, riječ je o mogućem opažanju s istočne strane otoka Pašmana.

Sredozemna medvjedica, rijetka i strogo zaštićena vrsta, u prošlosti se već pojavljivala na tom području. Osoba koja je prijavila opažanje vidjela je medvjedicu u jutarnjim satima; bila je sive boje, procijenjene duljine do dva metra.

"Kako bismo prikupili više informacija i potvrdili radi li se doista o sredozemnoj medvjedici, molimo sve koji se ovih dana nalaze na moru u tom području da nam dojave svako moguće opažanje na [email protected]. Posebno su nam korisne fotografije ili videosnimke koje mogu pomoći u identifikaciji vrste. Hvala svima koji nam pomažu pratiti i štititi ovu rijetku vrstu", poručili su iz Instituta.

Jedna od najugroženijih vrsta

Sredozemna medvjedica jedna je od najugroženijih vrsta sisavaca na svijetu. Nalazi se na IUCN-ovu Crvenom popisu iz 2015. godine.

U prošlosti je živjela duž obale Crnog mora, kroz cijelo Sredozemlje, na atlantskim otocima Madeiri, Azorima i Zelenortskim Otocima. Duž sjeverozapadne obale Afrike vrsta je živjela od Maroka na sjeveru sve do današnjeg Senegala i Gambije na jugu.

Nakon što su ih ljudi 200 godina intenzivno ubijali na svakom koraku, populacije u Crnom moru, kao i u većini zemalja Sredozemlja, nestale su.