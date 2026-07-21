Glavata želva 'operira' na potezu između dvije plaže: Dječaka ugrizla za stražnjicu

Velika morska kornjača navodno je na potezu između plaža Šulavi i Poštanski ugrizla nekoliko osoba. Potvrdilo je to za Dalmaciju Danas više dojava o neuobičajenom događaju na području Kaštel Lukšića tijekom ponedjeljka.

Građani putem društvenih mreža upozoravaju jedni druge na oprez, a fotografije koje su mediju poslali čitatelji prikazuju izražene crvene tragove i podljeve na području bedra i kuka.

Još jedan sličan slučaj

Prije dva dana sličan incident zabilježen je u Slatinama na otoku Čiovu gdje je, navode čitatelji za Dalmaciju Dans, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete u predjelu stražnjice, nakon čega je zatražena pomoć Hitne medicinske službe.

Ako su ove informacije točne, nije riječ o izoliranom slučaju, već o incidentima koji su posljednjih dana zabrinuli kupače.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija

Napadnute tri osobe, sve potvrdila i policija

Informacije o događajima u Kaštelima potvrdile su i nadležne službe. Tri osobe su tijekom ponedjeljka zatražile pomoć Hitne medicinske službe u Kaštel Starom nakon ugriza za koje se sumnja da ih je izazvala glavata želva. Riječ je o dvije odrasle osobe i jednom djetetu, a svi incidenti dogodili su se na plaži u Kaštel Lukšiću. Jedna osoba ugrizena je u predjelu stražnjice, dok su ostali ozlijeđeni zadobili ugrize šake i leđa. Jedna osoba upućena je na hitni kirurški prijem, a sve ozljede okvalificirane su kao lakše.

Tri slučaja evidentirala je i policija koja je u ponedjeljak oko 9.15 sati zaprimila dojavu da su na području Kaštel Lukšića, u moru ispod Doma Miljenko i Dobrila, tri osobe zbog ugriza u moru zatražile liječničku pomoć. Jedna osoba navela je da smatra da bi se moglo raditi o morskoj kornjači, druga da bi ugriz mogla izazvati neka riba, dok treća nije vidjela što ju je ozlijedilo te je ozljedu primijetila tek nakon izlaska iz mora. Sve osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede u vidu ogrebotina i crvenila kože. Policijski službenici razgovarali su s prisutnima te pregledali područje s kopna i iz policijskog plovila no, kako su izvijestili, nisu došli do dodatnih korisnih saznanja.

Nimalo bezazlen ugriz

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari dr. Antonija Žanić upozorila je da ne treba podcjenjivati ugriz glavate želve i da je u takvom slučaju potrebno potražiti pomoć liječnika kako bi se procijenila težina ozljede i rana pravilno zbrinula.

"Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije. Kao i kod ugriza zmije, čak i kada nije riječ o otrovnoj životinji, ozljedu treba stručno pregledati i sanirati", istaknula je.

Glavate želve nemaju zube, ali imaju snažan rožnati kljun i jaku čeljust, zbog čega njihov ugriz može izazvati nagnječenje tkiva, podljeve, posjekotine, ali i ozbiljnije rane koje zahtijevaju liječničku obradu.