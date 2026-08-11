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VEGETARIJANSKO JELO /

Iz riznice najzdravije kuhinje na svijetu: Recept za varivo od graška, mrkve i krumpira

Iz riznice najzdravije kuhinje na svijetu: Recept za varivo od graška, mrkve i krumpira
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Foto: Shutterstock

Ovo klasično jelo savršen je primjer kako se jednostavni sastojci pretvaraju u bogat i zasitan obrok. Tajna je u kvalitetnom maslinovom ulju i svježem začinskom bilju

11.8.2026.
6:01
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Na profilu "Mediterranean kitchenette", posvećenom grčkim specijalitetima, osvanuo je recept za varivo od graška, mrkve i krumpira. Ovo je jednostavno, zdravo i ukusno jelo mediteranske kuhinje, za koju postoji sve više dokaza da je jedna od najzdravijih na svijetu i pridonosi dugovječnosti

Recept za grčko varivo od graška i krumpira

Ovo klasično jelo savršen je primjer kako se jednostavni sastojci pretvaraju u bogat i zasitan obrok. Tajna je u kvalitetnom maslinovom ulju i svježem začinskom bilju.

Sastojci:

  • 1/2 šalice (cca 120 ml) kvalitetnog maslinovog ulja
  • 1 velika glavica luka, sitno nasjeckana
  • 2-3 mrkve, narezane na kolutiće
  • 2 veća krumpira, oguljena i narezana na kockice
  • 500 g smrznutog ili svježeg graška
  • 400 g sjeckane rajčice (iz konzerve) ili 2-3 svježe, naribane rajčice
  • 1 šalica vode ili povrtnog temeljca
  • 1/2 šalice svježeg kopra, sitno nasjeckanog
  • Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

 

 

Priprema korak po korak:

  1. U dubljem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk i pirjajte ga 5-7 minuta dok ne postane staklast i mekan.
  2. Dodajte mrkvu i krumpir narezan na kockice. Pirjajte povrće zajedno s lukom oko 5 minuta, povremeno miješajući.
  3. U lonac dodajte sjeckanu rajčicu i vodu (ili temeljac). Pustite da zavrije.
  4. Smanjite vatru, dodajte grašak, sol i papar. Dobro promiješajte, poklopite lonac i pustite da se jelo lagano krčka oko 30-40 minuta, ili dok krumpir i mrkva potpuno ne omekšaju.
  5. Nekoliko minuta prije kraja kuhanja, umiješajte svježe nasjeckani kopar koji će jelu dati prepoznatljivu aromu.
  6. Pustite da varivo odstoji barem 10-15 minuta prije posluživanja kako bi se okusi proželi. Tradicionalno se poslužuje toplo ili na sobnoj temperaturi, uz krišku feta sira i svježi kruh za umakanje.

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