Iz riznice najzdravije kuhinje na svijetu: Recept za varivo od graška, mrkve i krumpira

Na profilu "Mediterranean kitchenette", posvećenom grčkim specijalitetima, osvanuo je recept za varivo od graška, mrkve i krumpira. Ovo je jednostavno, zdravo i ukusno jelo mediteranske kuhinje, za koju postoji sve više dokaza da je jedna od najzdravijih na svijetu i pridonosi dugovječnosti.

Recept za grčko varivo od graška i krumpira

Ovo klasično jelo savršen je primjer kako se jednostavni sastojci pretvaraju u bogat i zasitan obrok. Tajna je u kvalitetnom maslinovom ulju i svježem začinskom bilju.

Sastojci:

1/2 šalice (cca 120 ml) kvalitetnog maslinovog ulja

1 velika glavica luka, sitno nasjeckana

2-3 mrkve, narezane na kolutiće

2 veća krumpira, oguljena i narezana na kockice

500 g smrznutog ili svježeg graška

400 g sjeckane rajčice (iz konzerve) ili 2-3 svježe, naribane rajčice

1 šalica vode ili povrtnog temeljca

1/2 šalice svježeg kopra, sitno nasjeckanog

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema korak po korak:

U dubljem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk i pirjajte ga 5-7 minuta dok ne postane staklast i mekan. Dodajte mrkvu i krumpir narezan na kockice. Pirjajte povrće zajedno s lukom oko 5 minuta, povremeno miješajući. U lonac dodajte sjeckanu rajčicu i vodu (ili temeljac). Pustite da zavrije. Smanjite vatru, dodajte grašak, sol i papar. Dobro promiješajte, poklopite lonac i pustite da se jelo lagano krčka oko 30-40 minuta, ili dok krumpir i mrkva potpuno ne omekšaju. Nekoliko minuta prije kraja kuhanja, umiješajte svježe nasjeckani kopar koji će jelu dati prepoznatljivu aromu. Pustite da varivo odstoji barem 10-15 minuta prije posluživanja kako bi se okusi proželi. Tradicionalno se poslužuje toplo ili na sobnoj temperaturi, uz krišku feta sira i svježi kruh za umakanje.

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