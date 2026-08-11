Evo kad i gdje gledati utakmicu Kauno Žalgiris - Dinamo u kvalifikacijama za LP-a

Dinamo je uvjerljivom pobjedom 5-0 na Maksimiru praktički osigurao prolazak protiv Kauno Žalgirisa, no posao još treba potvrditi u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Plavi će u Vilniusu, osim plasmana u play-off u kojem ih čeka norveški Viking, loviti i nove vrijedne bodove za hrvatski koeficijent. Susret počinje u 19 sati, uz izravan prijenos na MAXSportu 1.Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Zagrebačka momčad na uzvrat stiže odmorna i bez rezultatskog pritiska. Prvenstvena utakmica protiv Rijeke, koja je trebala biti odigrana prošlog vikenda, odgođena je zbog zgusnutog europskog rasporeda obaju klubova i nemogućnosti da se osiguraju najmanje dva slobodna dana između susreta.

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je ozbiljan pristup i snažan sastav, iako bi priliku trebali dobiti i pojedini igrači koji su dosad imali manju minutažu.

"Vjerujem da smo prebrodili određene probleme koje smo imali i svakodnevno radimo kako bismo bili bolji. Stalno ponavljam da ćemo napredovati kako utakmice budu prolazile. Očekujem da i u uzvratu budemo na razini kojoj težimo. Nećemo razmišljati o rezultatu prve utakmice, nego želimo ponovno odigrati dobro i pobijediti. Jedino nas to zanima", poručio je Kovačević.

Trener litavske momčadi Željko Sopić svjestan je da je Dinamo za njegovu momčad u ovom trenutku vjerojatno previsoka prepreka. Kauno Žalgiris ipak ima osiguranu europsku jesen, a nakon očekivanog ispadanja iz Lige prvaka trebao bi nastaviti natjecanje u play-offu Europske lige, gdje ga čeka zahtjevan dvoboj protiv Bešiktaša.

"Rođen sam u Zagrebu i mogu reći da je Dinamo najjača momčad u ovom pretkolu. Vjerojatno će igrati u Ligi prvaka i možda je za nas trenutačno previsoka stepenica. Ipak, zasluženo smo stigli do ove faze i moramo uživati. Pozivam navijače da dođu na stadion i podrže Kauno Žalgiris. Momčadi takve kvalitete obično možete gledati samo na televiziji, a sada ih imaju priliku vidjeti uživo", rekao je Sopić.