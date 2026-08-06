Sopić otkrio kakva je momčad Žalgiris, pa komentirao za koga će navijati

Hajduk večeras od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

Radi se o najuspješnijem litavskom klubu koji se i ove godine bori za naslov prvaka, a što Splićani mogu očekivati otkrio je Željko Sopić, trener Kauno Žalgirisa, drugoplasirane momčadi litavske Toplyge.

"Ekipa im je dobro posložena, a vodi je Andrius Skerla, jedan od najboljih trenera u Litvi. Igraju na terenu s umjetnom travom, to je njihova značajna prednost, a u momčadi su i bivši hajdukovci Marko Capan i Petar Bosančić. Najvažniji igrač im je napadač Nikola Petković, a važan je i 36-godišnji veznjak Juri Kendiš", rekao je Sopić u razgovoru za Sportske novosti.

U razgovoru za Sportske novosti Sopić je komentirao i da će otići na utakmicu, ali je otkrio i za koga navija:

"Nemojte me vrijeđati! Za koga bi bilo koji Hrvat trebao navijati u ovoj utakmici?", zaključio je trener Kauno Žalgirisa, inače poznat kao veliki navijač Dinama.

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