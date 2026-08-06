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HAJDUK U VILNIUSU /

Sopić otkrio kakva je momčad Žalgiris, pa komentirao za koga će navijati

Sopić otkrio kakva je momčad Žalgiris, pa komentirao za koga će navijati
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Kauno Žalgirisa poznat je kao veliki Dinamovac, pa je neke njegova izjava pomalo iznenadila

6.8.2026.
16:21
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Hajduk večeras od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

Radi se o najuspješnijem litavskom klubu koji se i ove godine bori za naslov prvaka, a što Splićani mogu očekivati otkrio je Željko Sopić, trener Kauno Žalgirisa, drugoplasirane momčadi litavske Toplyge.

"Ekipa im je dobro posložena, a vodi je Andrius Skerla, jedan od najboljih trenera u Litvi. Igraju na terenu s umjetnom travom, to je njihova značajna prednost, a u momčadi su i bivši hajdukovci Marko Capan i Petar Bosančić. Najvažniji igrač im je napadač Nikola Petković, a važan je i 36-godišnji veznjak Juri Kendiš", rekao je Sopić u razgovoru za Sportske novosti.

U razgovoru za Sportske novosti Sopić je komentirao i da će otići na utakmicu, ali je otkrio i za koga navija:

"Nemojte me vrijeđati! Za koga bi bilo koji Hrvat trebao navijati u ovoj utakmici?", zaključio je trener Kauno Žalgirisa, inače poznat kao veliki navijač Dinama.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr

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HajdukKonferencijska Ligažalgirisželjko Sopić
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