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KAOS U VILNIUSU /

Torcida se potukla uoči utakmice u Litvi, pojavila se snimka

Torcida se potukla uoči utakmice u Litvi, pojavila se snimka
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ružna uvertira utakmice Hajduka i Žalgirisa

6.8.2026.
13:27
S..
Marko Prpic/PIXSELL
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Uoči Hajdukove utakmice protiv Žalgirisa u Vilniusu u 3. pretkolu Konferencijske lige pojavila se snimka fizičkog obračuna na ulici i tvrdi se da su u njemu sudjelovali navijači Bijelih i Litavci.

Portal LNK objavio je da je u sukobu sudjelovala skupina ljudi koje se povezuju s Torcidom i dvojica Litavaca.

Utakmicu Žalgiris Hajduk pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr u četvrtak 6. kolovoza od 19.00 sati

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se kako veća skupina navijača ulazi u sukob s dvojicom Litavaca, došlo je do naguravanja, nakon čega su Litavci uspjeli pobjeći. Snimku možete pogledati OVDJE.

Hajduk i Žalgiris u Vilniusu igraju prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige. Bijeli su do nje stigli nakon ispadanja u 2. pretkolu Europske lige od ciparskog Pafosa, a očekuje se da će h s tribina u Litvi pratiti oko 200 torcidaša.

HajdukLitvaVilniusTorcidaNavijaČki Sukobžalgiris
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