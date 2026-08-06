Hajduk na dan europske utakmice predstavio novi dres: 'Lijep je, ali ima li veze s tradicijom?'
Na gostujućem dresu Hajduka boje su klasične, ali dizajn nije
Hajduk je predstavio novi gostujući dres za sezonu 2026./27. na dan utakmice protiv Žalgirisa u 3. pretkolu Konferencijske lige.
Gostujući dres je s crveno-plavim linijama, ali one nisu okomite, kao ranije, već vodoravne.
"Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture iz prvog desetljeća 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i adidas. Novi dizajn spaja povijest kluba, prepoznatljiv retro izričaj i suvremenu interpretaciju. Za razliku od prošlih sezona, novi dres donosi jasan vizualni zaokret: umjesto vertikalnih, dominiraju vodoravne crveno-plave pruge", stoji u objavi na službenoj stranici Hajduka.
Hajduk je vijest o novom dresu objavio i na društvenim mrežama, a tamo su im se odmah javili navijači koji su iznijeli svoje mišljenje.
U nastavku prenosimo neke od komentara:
Je li dres lijep? Je. Ima li veze s Hajdukovom tradicijom? Baš i ne."
"Odličan dres."
"Koliko god je domaći loš ove godine toliko je ovaj dobar."
"Uboli ste dresove, sad još samo rezultate."
"Bolesno dobar."