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BIJELI U NOVOM RUHU /

Hajduk na dan europske utakmice predstavio novi dres: 'Lijep je, ali ima li veze s tradicijom?'

Hajduk na dan europske utakmice predstavio novi dres: 'Lijep je, ali ima li veze s tradicijom?'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na gostujućem dresu Hajduka boje su klasične, ali dizajn nije

6.8.2026.
10:18
M.G.
Igor Soban/PIXSELL
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Hajduk je predstavio novi gostujući dres za sezonu 2026./27. na dan utakmice protiv Žalgirisa u 3. pretkolu Konferencijske lige

Gostujući dres je s crveno-plavim linijama, ali one nisu okomite, kao ranije, već vodoravne.

 "Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture iz prvog desetljeća 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i adidas. Novi dizajn spaja povijest kluba, prepoznatljiv retro izričaj i suvremenu interpretaciju. Za razliku od prošlih sezona, novi dres donosi jasan vizualni zaokret: umjesto vertikalnih, dominiraju vodoravne crveno-plave pruge", stoji u objavi na službenoj stranici Hajduka.

Hajduk je vijest o novom dresu objavio i na društvenim mrežama, a tamo su im se odmah javili navijači koji su iznijeli svoje mišljenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

U nastavku prenosimo neke od komentara:

Je li dres lijep? Je. Ima li veze s Hajdukovom tradicijom? Baš i ne."

"Odličan dres."

"Koliko god je domaći loš ove godine toliko je ovaj dobar."

"Uboli ste dresove, sad još samo rezultate."

"Bolesno dobar."

HajdukDresKonferencijska Ligažalgiris
komentara
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