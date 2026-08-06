Dalić ima novi posao: Prihvatio je ponudu i zarađivat će ogromne novce, znamo cifru!

Zlatko Dalić prihvatio je ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata i postat će njihov izbornik, doznajemo iz dobro obaviještenog izvora. Već neko vrijeme se zna da bivši izbornik Vatrenih na stolu ima bogatu ponudu iz UAE koja vrijedi 5 milijuna eura godišnje i da je pitanje vremena kad će ju prihvatiti. Za spomenuti kako bi Zlatko Dalić trebao potpisati ugovor na četiri godine.

Zlatko Dalić nije odmah ljudima iz tamošnjeg Saveza rekao da. Htio se odmoriti nakon Svjetskog nogometnog prvenstva i zajedno sa svojom obitelji donijeti odluku, iako je i u tom trenutku bio na 99% da ju prihvaća.

Sad je konačno i rekao da. Čeka se samo potpis ugovora i službena objava. Kad će se to dogoditi, u ovom trenutku nije poznato.

S Dalićem bi put zaljeva trebao ići i njegov stručni stožer iz reprezentacije Hrvatske Vedran Ćorluka i Dražen Ladić, trener vratara Marjan Mrmić, kondicijski trener Luka Milanović te analitičar Marc Rochon. Možda će mu se čak priključiti i Branko Ivanković, koji ima iskustva nogometnog rada u tom dijelu svijeta. Ivanković bi mogao postati direktor reprezentacije.

Jedina je nepoznanica hoće li im se pridružiti i Danijel Subašić, to tek treba vidjeti. Također, doznajemo kako je izbornik Zlatko Dalić odluku o odlasku s klupe Hrvatske donio jer je kod njega došlo do zasićenja, iako mu je velika čast, najveća u životu bila voditi nogometno zemlju koju jako voli.

Ostvario je Dalić, pritom, sve što se moglo ostvariti na klupi Hrvatske i jednostavno je prelomio da je vrijeme za nove izazove, da mu je sve postalo prenaporno. Dalić se tako nakon 12 godina vraća u Emirate i kreće u novu izborničku priču, nakon najvećih uspjeha ikad na izborničkoj klupi Hrvatske.