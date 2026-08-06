Trese se Madrid: Real dogovorio rekordni transfer

Devetnaestgodišnji krilni napadač Yan Diomande postat će novi igrač Real Madrida, a 'Kraljevski klub' će za njegov transfer RB Leipzigu platiti najveću odštetu u klupskoj povijesti, objavio je njemački nogometni insajder Florian Plettenberg.

Prema njegovim informacijama transfer će iznositi 125 milijuna eura, a u ugovor su uključeni realistični bonusi s kojima bi se iznos mogao popeti do 135 milijuna.

🚨⚪️ BREAKTHROUGH! Real Madrid and RB Leipzig are now on the verge of completing the transfer of Yan Diomande.



EXCL Details | The guaranteed transfer fee is €125 million. With realistic add-ons included, the package is expected to reach €135 million, while the overall deal… pic.twitter.com/9SQawVk90i — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2026

Ako se ostvare ti bonusi, za koje je navedeno da su realistični, transfer će postati najveći u povijesti Reala. Rekord je do sada bio onaj Judea Bellinghama koji je 2023. za 127 milijuna eura stigao u španjolsku prijestolnicu iz Borussije Dortmund. Ako se ostvare apsolutno svi bonusi, uključujući i one nerealnije, transfer će biti 'težak' 140 milijuna.

Diomande je supertalentirani krilni napadač koji se smatra jednim od najvećih talenata na svijetu i ima ogroman potencijal za napredovanje. Njegov transfer predstavlja i veliku promjenu u filozofiji Realovog predsjednika Florentina Pereza koji je, čini se, odustao od kupovine već formiranih superzvijezda za ogromne iznose, već ulaže novac u angažman talentiranih igrača s velikim potencijalom.

Za Diomandeov potpis Real se borio s PSG-om, no Madriđani su navodno u završnici utrke dogovorili sve s RB Leipzigom. Njegov dolazak je ključan za rekonstrukciju momčadi, koju ovoga ljeta provodi trener 'Kraljevskog kluba' Jose Mourinho.

Ovoga ljeta Real je već osigurao dolazak velikih zvijezda poput Marca Cucurelle, Ibrahime Konatéa, Bernarda Silve i Denzela Dumfriesa.