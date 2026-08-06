Ante Gelo emotivnom porukom čestitao sinu 16. rođendan: 'Bolji je od mene u svemu'

Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) raznježio je pratitelje na Instagramu emotivnom objavom posvećenom sinu Gašparu, koji je proslavio 16. rođendan. Uz staru fotografiju na kojoj pozira sa sinom dok je još bio dječak, Gelo je podijelio riječi prepune očinskog ponosa.

'Pametniji, ljepši i talentiraniji'

„Mojem sinu Gašparu je danas 16. rođendan. Viši je od mene za glavu, pametniji, ljepši, komunikativniji, talentiraniji, bolji u svemu i jako sam ponosan na njega. Sretan rođendan, Gašpar moj!“, napisao je Gelo.

Na fotografiji otac i sin poziraju na pokretnim stepenicama i rade smiješne grimase, a prizor je pokazao njihov prisan i zaigran odnos. Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije i čestitke, a među onima koji su Gašparu poželjeli sve najbolje našla se i pjevačica Tajči Cameron (55).

Privatni život čuvao daleko od javnosti

Gašpara je Ante Gelo dobio u dugogodišnjem braku s bivšom suprugom, koja se nikada nije javno eksponirala. Zajedno imaju troje djece - sinove Jana i Gašpara te kćer Maru. Glazbenik je obiteljski život godinama držao daleko od medija, pa detalji njihova odnosa i razvoda nisu poznati javnosti.

Prije veze s glumicom Jelenom Perčin Gelo je ljubio producenticu Petru Topolovec. Njihova veza navodno je bila ozbiljna, a par je planirao i vjenčanje na Korčuli u kolovozu 2023. godine, no do njega na kraju nije došlo. Nakon prekida s Petrom glazbenik je sreću pronašao s Jelenom Perčin, a Net.hr ekskluzivno je doznao da su se u srpnju 2026. vjenčali na intimnoj ceremoniji, okruženi najbližima.