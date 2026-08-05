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ROMANTIČNI SELFIE /

Zagrljaj, osmijesi i Nick Cave: Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali pažnju u Puli

Zagrljaj, osmijesi i Nick Cave: Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali pažnju u Puli
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pozirali su zagrljeni i nasmijani, dok su se iza njih mogli vidjeti kamena Arena i mnoštvo posjetitelja koji su ispunili gledalište

5.8.2026.
14:34
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Glumica Jelena Perčin (45) i glazbenik Ante Gelo (51) vikend su iskoristili za glazbeni spektakl u pulskoj Areni, gdje su zajedno pratili nastup Nicka Cavea i njegova sastava The Bad Seeds.

Novopečeni bračni par pridružio se brojnim obožavateljima koji nisu željeli propustiti jedan od najzvučnijih koncerata ovog ljeta, a uspomenu na večer podijelili su i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na Instagramu su objavili zajednički selfie snimljen iz publike. Pozirali su zagrljeni i nasmijani, dok su se iza njih mogli vidjeti kamena Arena i mnoštvo posjetitelja koji su ispunili gledalište.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

Za izlazak je Ante Gelo odabrao opuštenu kombinaciju s košuljom upečatljivog uzorka, dok je Jelena zablistala u bijeloj ljetnoj odjevnoj kombinaciji. Izgled je upotpunila zlatnim naušnicama, a kosu je svezala u visoki rep.

Fotografiju su popratili pjesmom "Breathless", a premda nisu objavili više detalja s koncerta, osmijesi na njihovim licima dovoljno govore da su večer proveli u odličnom raspoloženju.

Iako je vijest o njezinu vjenčanju s glazbenikom Antom Gelom odjeknula u javnosti tek nakon što su se vratili s putovanja po Sardiniji, Jelena je za net hr otkrila da su sudbonosno "da" izgovorili još prije odlaska u Dallas, gdje su zajedno pratili hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a gdje je Ante bio angažiran kao glazbenik.

Zagrljaj, osmijesi i Nick Cave: Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali pažnju u Puli
Foto: Privatna arhiva

Ceremonija, kaže nam, nije održana u Hrvatskoj, a mladenci su uspjeli sačuvati jedan od najvažnijih dana u svom životu daleko od očiju javnosti.

"To smo odlučili zadržati za sebe i za najužu obitelj. Sretni smo da smo to uspjeli tako izvesti. To je bilo nešto baš za nas", kaže Jelena.

Dodaje kako ne vjeruje da će brak bitno promijeniti njihov odnos.

"Ne mislim da će se nešto promijeniti. Oboje smo odrasli i zreli ljudi, puno smo toga već prošli u životu. Vjerujem da sada može biti samo ljepše i bolje."

Jelena PerčinAnte GeloPulaKoncertNick Cave
komentara
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