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Ante Gelo podijelio romantičan trenutak s Jelenom Perčin, pratitelji: 'Izgledate tako sretno'

Ante Gelo podijelio romantičan trenutak s Jelenom Perčin, pratitelji: 'Izgledate tako sretno'
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Foto: Marko Juric/PIXSELL

Idiličan prizor nasmijanog trojca na moru izazvao je brojne tople reakcije Gelinih pratitelja, a u komentarima su se nizale poruke podrške i lijepe želje

29.7.2026.
9:38
Hot.hr
Marko Juric/PIXSELL
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U jeku ljeta i jedne od najemotivnijih glazbenih manifestacija u Hrvatskoj, naš poznati glazbenik i producent Ante Gelo (51) podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografiju koja odiše potpunom idilom. Naizgled tek običan trenutak opuštanja na brodu u Veloj Luci, uhvaćen pod vedrim korčulanskim nebom, zapravo skriva priču o kratkom, ali prijeko potrebnom predahu usred golemog profesionalnog angažmana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

Gelo je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj pozira u društvu supruge, glumice Jelene Perčin (45) i cijenjenog velolučkog tekstopisca Vinka Barčote, autora stihova za mnoge Oliverove antologijske pjesme.

Fotografija je nastala usred priprema za središnji koncert manifestacije "Trag u beskraju", posvećene neprežaljenom Oliveru Dragojeviću. Kao glazbeni producent i umjetnički direktor cijelog događaja, Gelo je ovih dana bio epicentar zbivanja, odgovoran za besprijekornu organizaciju i izvedbu večeri koja na plutajućoj pozornici okuplja najveća imena domaće scene.

Samo dan ranije, predstavljena je i njegova knjiga transkripcija "Ante Gelo svira Olivera". Upravo zato ovaj kratki izlet brodom ne predstavlja samo odmor, već dragocjeni trenutak bijega od intenzivnih proba i goleme odgovornosti.

Prizor oduševio pratitelje

Idiličan prizor nasmijanog trojca na moru izazvao je brojne tople reakcije Gelinih pratitelja. U komentarima su se nizale poruke podrške i lijepe želje, a mnogima nije promakla očita sreća novopečenog bračnog para, koji je cijelo vrijeme trajanja manifestacije bio nerazdvojan. Jelena je, naime, bila Gelina velika podrška, prateći ga na događanjima posvećenim Oliveru. "Budite sretni od srca Vam želim", "Super ste, guštajte", i "Divna fotka: oboje izgledate tako sretno", samo su neke od poruka koje su obožavatelji ostavili ispod objave.

Ante GeloJelena PerčinTrag U BeskrajuOliver Dragojević
komentara
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