Remi koji vrijedi zlata: Dinamo pogurao Hrvatsku prema Top 20

Dinamo je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2:2 protiv Vikinga. Iako su Modri ispustili vodstvo 2:0, remijem su ipak pomogli hrvatskom koeficijentu.

Remi u kvalifikacijama donosi 0.5 boda, što podijeljeno na četiri hrvatska kluba u Europi iznosi 0.125 bodova. Hrvatska je sada na 25.281 bodu i drži 21. mjesto u Europi.

In the night of 3 draws, Bulgaria 🇧🇬 once again overtakes Slovakia 🇸🇰 on 28th. pic.twitter.com/ZQ0HH9GFav — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2026

Ispred su Austrija i Škotska s 25.550 bodova, dok je Švedska na 25.750. Hrvatska bi ih mogla ugroziti, posebno ako Hajduk i Rijeka u četvrtak ostvare dobre rezultate.

Uz povoljan rasplet, Hrvatska bi mogla do Top 20, no 15. mjesto i dodatna mjesta u europskim natjecanjima zasad su prilično daleko. Cipar je na toj poziciji s 33.568 bodova.