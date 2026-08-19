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Remi koji vrijedi zlata: Dinamo pogurao Hrvatsku prema Top 20

Remi koji vrijedi zlata: Dinamo pogurao Hrvatsku prema Top 20
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Remi u kvalifikacijama donosi 0.5 boda

19.8.2026.
10:38
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
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Dinamo je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2:2 protiv Vikinga. Iako su Modri ispustili vodstvo 2:0, remijem su ipak pomogli hrvatskom koeficijentu.

Remi u kvalifikacijama donosi 0.5 boda, što podijeljeno na četiri hrvatska kluba u Europi iznosi 0.125 bodova. Hrvatska je sada na 25.281 bodu i drži 21. mjesto u Europi.

 

 

Ispred su Austrija i Škotska s 25.550 bodova, dok je Švedska na 25.750. Hrvatska bi ih mogla ugroziti, posebno ako Hajduk i Rijeka u četvrtak ostvare dobre rezultate.

Uz povoljan rasplet, Hrvatska bi mogla do Top 20, no 15. mjesto i dodatna mjesta u europskim natjecanjima zasad su prilično daleko. Cipar je na toj poziciji s 33.568 bodova.

DinamoKoeficijent
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